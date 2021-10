V-a fost anulat zborul? Aflați ce drepturi aveți ca pasager aerian în această situație și cum le puteți pune în aplicare

Înainte de a pleca în orice călătorie trebuie să vă interesați cu atenție asupra drepturilor și obligațiilor dumneavoastră ca pasager și turist. În contextul pandemiei de coronavirus și a restricțiilor impuse de majoritatea țărilor de pe mapamond, programul de zbor al tuturor companiilor aeriene a devenit vulnerabil și volatil. În fiecare zi pasageri din toată lumea au parte de zboruri întârziate sau, mai rău, de zboruri anulate

Aveți dreptul să solicitați despăgubiri în caz de anulare sau întârziere prelungită a unui zbor WizzAir

Efectuarea unei noi rezervări pentru un alt zbor operat de către companie pe aceeași rută sau pe o rută comparabilă, cu 14 zile înainte de data dorită sau cu 30 de zile după data programată de plecare a zborului întârziat sau anulat, cu condiția să existe locuri disponibile;

Anulare rezervării și solicitarea, în contul companiei, o rambursare sub formă de credite Wizz pentru zborul anulat și pentru sectorul de întoarcere. Ulterior, aveți dreptul să faceți o cerere pentru o rambursare utilizând metoda de plată inițială în locul creditelor.

Un zbor anulat vă poate distruge complet toate planurile de călătorie. Mulți călători nu știu că pot primi nu doar banii cheltuiți pe biletul de avion înapoi, ci și o compensație bănească pentru disconfortul creat. Din nefericire, anulările legate de Coronavirus nu se califică pentru compensare, dar puteți verifica eventualele zboruri anulate/întârziate din ultimii 3 ani pentru a vedea dacă vă încadrați la primirea unei compensații materiale de până la 600 EUR.Dacă ați încercat recent să călătoriți și ați avut parte de întârzieri sau de zboruri anulate Wizz Air trebuie să verificați dacă sunteți eligibil pentru o despăgubire. Nu pierdeți ocazia de a primi până la 600 de euro de persoană pentru stiuația neplăcută în care ați fost pus. Pentru a vă ușura munca de căutare puteți folosi foarte simplu un instrument online de verificare a despăgubirilor.Regulamentului Comisiei Europene nr. 261/2004 stabilește normele comune în materie de compensație și de asistență pentru pasageri în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor. Dacă vi se refuză aceste drepturi, puteți face mai multe reclamații Wizz Air până la respectarea lor.Operatorul aerian se angajează să pună la dispoziția pasagerilor următoarele variante pentru a-și recupera banii alocaţi biletului sau biletelor de avion:Ce valoare poate avea despăgubirea de la Wizz Air pentru zborul întârziat sau anulat?Dacă vă aflați în situația de anulare zbor Wizz sau întârziere, puteți fi eligibil să primiți o despăgubire în plus față de rambursarea banilor cheltuiți pe bilete, după cum urmează:1. Zborul anulat are o distanță de până la 1500 kmZbor de înlocuire cu maxim 2 ore întârziere - 125 de euroO întârziere mai mare de 2 ore - 250 de euro2. Zborul anulat are o distanță între 1500 km și 3500 kmZbor alternativ cu întârziere de maximum 3 ore - 200 de euroO întârziere mai mare de 3 ore - 400 de euro3. Zborul anulat are o distanță mai mare de 3500 km în cadrul UEZbor alternativ cu o întârziere de maxim 4 ore - 200 de euroO întârziere mai mare de 4 ore - 400 de euro4. Distanța zborului anulat la mai mult de 3500 km în afara UEZbor alternativ cu o întârziere de maximum 4 ore - 300 de euroO întârziere mai mare de 4 ore - 600 de euroEvident, există excepții și circumstanțe speciale care pot afecta valoarea despăgubirii pe care compania aeriană trebuie să o plătească pasagerilor. Prin utilizarea unui instrument online de verificare a despăgubirii, cum ar fi AirAdvisor, puteți afla cu certitudine dacă acestea se aplică în situația dumneavoastră.Cunoașterea drepturilor dumnevoastă de pasager aerian vă garantează un tratament corect și decent în cazul apariției unor situații neprevăzute pe parcursul călătoriei. Dacă în urmă cu câțiva ani era aproape imposibil să obțineți banii înapoi și o despăgubire în cazul zborurilor întârziate sau anulate, acum puteți apela cu încredere la specialiști care se vor ocupa de acest proces în integralitate. Astfel, dumneavoastră veți primi ceea ce vi se cuvine atunci când vi se strică itinerariul de călătorie din motive dependente de compania aeriană doar prinprin simpla completare a unei cereri online.