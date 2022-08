Orașul superb din Europa pe care mulți îl consideră pe nedrept prea scump. "Puteți ieși la același preț ca în orice altă metropolă a lumii"

Sezonul estival se apropie de final, iar romanii incep sa se gandeasca la city break-uri pana la Sarbatorile de iarna.

Destinatiile populare sunt in general in orasele europene, insa capitala Danemarcei nu este o optiune comuna. Multi evita orasul de teama preturilor mari.O tanara a demontat aceste impresii si a relatat, intr-o postare pe Facebook, experienta personala."Va propun sa ne mutam acum in nord, mai la racoare. Si voi incepe seria saptamanala cu Copenhaga, incantatoarea capitala a Danemarcei din care ne-am intors recent.Stiu, cei mai multi dintre voi se feresc sa mearga in tarile nordice din cauza preturilor foarte mari. Totusi, cu o buna organizare, puteti iesi la acelasi pret ca in orice alta metropola a lumii.De exemplu, pe biletul de avion luat din februarie pentru iunie am dat 50 euro de persoana, iar pentru 7 nopti la un hotel decent aproape de centru am platit 500 de euro (deci sub 100 euro/noapte).Am gasit chiar si un restaurant unde poti manca cat vrei la un super pret. Iar daca achizitionezi un Copenhagen Card, accesul la muzee si transportul in oras si in zonele metropolitane este gratuit. Vacanta placuta!", a scris tanara pe grupul Vacante sub 500 de euro.Perioada noptilor albe este si mai fascinanta"Noptile Albe incep undeva la sfarsitul lunii mai si tin pana la mijlocul lunii iulie. Apogeul este pe 24 iunie cand are loc Middsummer, o sarbatoare foarte iubita la ei", a precizat tanara intr-un comentariu.Aceasta a petrecut 3 zile in Copenhaga, iar pe blogul jurnaldevacanta.eu a mentionat toate obiectivele vizitate in timpul petrecut in oras.Cat costa biletele de avionSunt zboruri directe spre Copenhaga din Bucuresti cu Wizz Air sau Blue Air. Durata zborului este de aproximativ 2:45 ore, iar preturile incep de la 50 euro dus-intors.Cum ajungeti cel mai repede de la aeroport in orasAeroportul Kobenhavns Lufthavn Kastrup se afla la 12 km de centrul orasului. Pentru a ajunge in capitala puteti lua metroul, trenul, autobuzul sau taxiul.Cel mai rapid mijloc de transport este trenul, iar statia este situata chiar sub Terminalul 3.Un drum dureaza aproximativ 12 minute si ajunge la Copenhagen Central Station. Biletele se pot achizitiona de la ATM-urile DSB aflate peste tot in tot aeroport.Cum puteti beneficia de transport gratuit in orasMajoritatea