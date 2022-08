Prețurile care i-au îngrozit pe români în vacanță: "Am vrut să mergem la un restaurant, cam 1.200 lei. O pâine la Lidl, aproximativ 20 lei"

Destinatiile comune de vacanta ale romanilor in acest sezon estival au fost Bulgaria, Grecia, Romania sau Turcia.

Unii dintre cei care au optat pentru locuri mai putin populare isi impartasesc opiniile pe grupurile dedicate vacantelor.Este cazul unor romani care au petrecut concediul de 9 zile in Danemarca si Suedia si i-au avertizat pe cei care au in plan pe viitor aceste destinatii ca preturile sunt foarte mari, dupa cum a relatat o romanca intr-o postare pe Facebook."Vreau sa las aici cateva informatii legate de vacanta pe care tocmai am incheiat-o in Danemarca (5 zile) si Suedia (4 zile).Nu sunt informatii pe grup si mi se pare ok sa fie pentru cei interesati de aceste destinatii.Toate preturile sunt pentru 4 persoane.Dus: Cluj-Billund 860 lei cu bagaj de cala 16 august si intorcere Malmo-Cluj 25 august 1261 coroane suedeze cu bagaj de cala. 9 cazari, toate luate prin airbnb. Recomand tare platforma, au fost foarte receptivi la toate solicitarile mele si le-au rezolvat imediat.Preturile sunt foarte mari la toate. Incomparabile cu preturile de acum 4 ani cand am fost ultima oara in Suedia."Preturi la cazare"Prima cazare 696 lei pe noapte la Billund, cazarea 2 la Odense 580 lei/noapte, cazarea 3 la Copenhaga 777 lei/noapte si cazarea 4 la Malmo 544 lei/noapte."Cheltuieli cu transportul"Noi nu am inchiriat masina, am circulat cu transportul public care este ok, dar preturile sunt mari. Doar trenul de la Give la Odense ne-a costat 150 euro, 100 km. In rest, am mers cu flixbus, pretul nu e fix, conteaza cand cumperi biletele, ca la avion.La Copenhaga am luat carduri la autobuzul hop on hop off, 140 euro pe 2 zile inclusiv o calatoarie de o ora cu barca. La Malmo am luat cardul pe 2 zile pentru circuitul Malmo-Helsingborg-Helsingor-Copenhaga."Preturile la mancare"Mancarea doar de la supermarket si chiar si aia era scumpa. O paine la Lidl aprox 20 lei, de exemplu. Am vrut sa mergem la un restaurant, ne-am uitat la preturi, cam 1.500 coroane daneze, cam 1.200 lei. Am renuntat. Total excursie 3.000 euro. 750 euro/persoana (cazare, avion, mancare, distractie).", a scris romanca pe grupul Vacante sub 500 de euro.