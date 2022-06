Cât a cheltuit o familie de cinci persoane pentru 13 nopți în Grecia și Bulgaria. "Asta înseamnă să ai o ordine financiară!"

Iubitori de vacanțe în Grecia, românii caută informații legate de cheltuielile din acest an, în contextul în care prețurile au crescut atât la combustibil, cât și la masă și cazare.

În sprijinul celor care mai fac calcule a venit un român care a publicat pe Facebook, în grupul Forum Grecia, lista detaliată a banilor cheltuiți de doi adulți și 3 copii în 9 nopți petrecute în Grecia și alte 4, în Bulgaria:"Aici sunt cheltuielile pe care le-am făcut anul acesta în Grecia, nouă nopți în Grecia și patru în Bulgaria, am fost cazați doar în camping. Poate ajută pe cineva."Cei doi adulți și 3 copii au cheltuit în total aproximativ 3.000 de euro. 547 de euro din această sumă au fost folosiți petru achiziționarea unui kit de ambreiaj. Suma se regăsește la categoria cheltuieli neprevăzute.Cazarea în Corfu a costat 387 de euro, pentru 9 nopți, în camping, în timp ce pentru ferryboat s-au cheltuit aproape 159 de euro.Mulți sunt impresionați de acuratețea calculelorImpresionați de calculele detaliate, mulți au fost curioși să afle dacă este contabil. Autorul postării a mărturisit într-un comentariu că este inginer."A ieșit chiar ieftin la cheltuială totală concediu/ persoană, dacă nu avea acele cheltuieli neprevăzute ieșeau mai bine! Au fost 5 persoane 14 nopți cu 15.000 lei, adică 3.000/persoană pt 2 săptămâni! Unde, cum va iese un concediu cu 3.000 lei drum/cazare/mese/plimbare... etc. în 2 săptămâni?"."Super, văd aici un mare iubitor de excel și tabele. Va recomand aplicația travelspend. Va face toate calculele și categoriile etc. Mulțumim că ați împărțit cu noi costurile voastre.""Câtă disciplină financiară! De apreciat. Prețul nu e rău deloc, păcat de problema cu ambreiajul, rulota e de vină, ce să faci, câștigi pe o parte, pierzi pe altă. Cei 550 euro pe kitul ăla puteau merge pe 10 nopți de cazare la pensiune și nu mai aveați nevoie de rulotă. Plus consumul mai mic de motorină, feribot mai ieftin și probabil și taxe de autostrada mai mici. Și nici campingul n-a fost chiar gratis. Așa că probabil una peste altă ieșeați mai ieftin cu cazări tradiționale, zic eu. Dar na, e altceva, dacă va place cu rulotă la camping, e un mod inedit de a călători.""Este un exercițiu util pe care ar trebui să îl facem cu toții. Nu chiar la fiecare concediu dar din când în când.