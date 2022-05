10 lucruri pe care trebuie să le știi când mergi în Grecia

Grecia este o destinație de top când vine vorba de concediile de vară, iar românii optează de multe ori pentru această țară deoarece este aproape, are numeroase plaje superbe și prețuri accesibile.

Fie că este prima vizită în Grecia, fie că nu, există câteva ponturi care vă pot fi utile atât în momentul în care vă organizați concediul, cât și după ce ajungeți la destinație.10 ponturi pentru o vacanță în GreciaPlanifică din timpGrecia este o țară cu foarte multe de oferit, astfel că uneori poate fi dificil să alegeți între numeroasele opțiuni. Totuși, pentru o călătorie fără probleme, mai ales dacă aveți un buget mai redus, este ideal să planificați din timp concediul. Puteți să faceți o listă cu toate cerințele și să vă asigurați că bifați cât mai multe dintre ele. În plus, rețineți detaliile privind transportul de la aeroport către insulă deoarece prinderea curselor cu feribotul poate fi o adevărată aventură.Atenție la bagajePare un blestem care ne lovește pe mulți dintre noi: ne dăm seama că am uitat acasă ceva important fix când este prea târziu să ne întoarcem. Este greu să faci bagaje, cu atât mai mult când familia este numeroasă. Pentru o organizare eficientă, o listă concepută din timp poate fi o soluție. Totuși, țineți cont că în Grecia, pe lângă statul la plajă (nu uitați de prosoape și costume de baie), vă puteți plimba și puteți vizita multe locuri. Drept urmare, nu omiteți haine ușoare, lejere, dar și încălțăminte adecvată pentru plimbări lungi.Respectarea codului vestimentarCu toate că grecii sunt ortodocși, fiind o destinație turistică, nu există limite în privința vestimentației, dar cu câteva excepții. Dacă plănuiți să vizitați biserici sau monumente sacre, ideal ar fi să nu o faceți în costum de baie. Asigurați-vă că puneți în bagaj și ceva care să vă acopere mâinile și picioarele într-o oarecare măsură în cazul în care obiectivele menționate anterior sunt pe listă.Protecția solarăÎntr-o țară cu un soare atât de puternic, crema de plajă cu protecție solară nu este opțională, ci o necesitate. În caz contrar, vă puteți alege cu arsuri serioase, care să vă strice concediul. În plus, crema nu se folosește doar când stați efectiv la plajă. Trebuie să o folosiți pe toate zonele expuse și dacă ieșiți la plimbare în timpul zilei deoarece razele soarel ...citeste mai departe despre " 10 lucruri pe care trebuie să le știi când mergi în Grecia " pe Ziare.com