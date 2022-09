Cât costă vacanța de Crăciun și Revelion. "Deloc ieftin și totuși sunt cereri tot mai multe"

Cei mai multi romani si-au incheiat concediile din sezonul estival si se intereseaza deja de preturile cerute pentru vacanta de iarna. Acestia vor sa faca inca din septembrie rezervari pentru Craciun si Revelion.

Pe grupurile de pe Facebook dedicate vacantelor sunt nenumarate cereri de oferte.O romanca a intrebat ce preturi au fost anuntate pana acum."Din curiozitate, voi la ce preturi ati gasit oferte de Revelion/ Noapte/ Persoana, doar CAZARE cu unele facilitati incluse (NU servicii, ci doar facilitati)?Si oare de ce atata graba la inchiriat, cand habar n-avem cat de mult se vor mai scumpi toate?Toata lumea se plange de scumpirile generale din Romania, dar totusi, deja sunt o multime de cereri pentru Revelion.Pe Turist Info (singurul site cu afisare preturi fara comisioane), cam in toate zonele tarii, preturile par a fi aprox. 200-300 lei/ Noapte/ Persoana (FARA servicii de servirea mesei si FARA facilitatea ciubarului inclusa). Deci, deloc ieftin si totusi sunt cereri tot mai multe", a scris aceasta pe grupul Vacante sub 500 de euro.Ce preturi sunt cerute in aceasta perioada pentru Craciun si Revelion"La noi oferta a fost 7 camere pe 4 nopti 13.000 lei.""Pachetul de Craciun, 3 nopti (capacitatate 10-12 persoane), cazare cu impodobirea bradului in searz de Ajun, la pretul de 4.500 lei. Practic, undeva la 125-150 lei/pers pe noapte. Eu cred ca este un pret decent, raportand la cat s-au scumpit toate utilitatile in ultima perioada.""Pentru perioada in care ne aflam, hotelierii sau proprietarii de pensiuni/ moteluri cer 200-300 lei/pers/noapte. Pt Revelion, Craciun isi dubleaza tarifele (desi costurile nu se regasesc deloc in tarif). Romanul, acesti asa-zisi antreprenori, mizeaza pe naivitatea celorlalti si cer cat vor. Cei ce dau, e fix problema lor ca nu s-au orientat spre destinatii din alte tari (exotice chiar) la cam acelasi tarif. Asadar, cei care se inghesuie, ori sunt doar saraci cu duhul, ori nu stiu decat lb romana si le e jena sa recunoasca. Parerea mea.""La ce nivel s-a ajuns cu inflatia si costurile cu utilitatile, pretul de 300 lei/noapte de revelion sunt chiar decente, binenteles pentru cine isi permite. Oferte sunt pentru toate buzunarele si daca la asa preturi sunt cereri atunci inseamna ca sunt inca bani in piata.""Pentru 3 zile cer 6.000 lei pentru 2 perso ...citeste mai departe despre " Cat costa vacanta de Craciun si Revelion. "Deloc ieftin si totusi sunt cereri tot mai multe" " pe Ziare.com