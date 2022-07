Diamantul turistic neșlefuit al Europei. Țara din afara UE cu plaje superbe și ape liniștite unde mănânci o ciorbă cu 3 euro: "Pare foarte faină după o săptămână"

Numarul romanilor care merg in sezonul estival in concediu pe litoralul romanesc este in scadere din cauza preturilor tot mai mari si serviciilor de slaba calitate.

Cei mai multi aleg sa mearga in vacanta in Bulgaria sau in Grecia. Pe grupurile dedicate, este plin de postari ale celor care anunta ca merg pentru prima data.Sunt si romani care aleg destinatii noi, iar numarul celor care descopera litoralul din Albania este in crestere.Plajele sunt superbe, iar preturile, mici, dupa cum a scris un turist roman pe grupul Vacante sub 500 de euro, de pe Facebook:"Albania pare foarte faina dupa o saptamana. Berat si Gjirokaster sunt superbe, vin cu detalii in postari viitoare dedicate. In Tirana vezi cam totul intr-o jumatate de zi. Oamenii sunt draguti, vremea excelenta, berea rece, iar de preturi nu mai are rost sa zic nimic. Spre exemplu, o ciorba de peste 12-16 lei, un platou serios cu fructe de mare costa 32 de lei, un gyros mare de pui sau porc 12 lei, o mancare traditionala undeva la 16-20 de lei, o bere la halba 6-8 lei."Impresiile romanilor care si-au petrecut vacanta in AlbaniaIn comentarii, multi anunta ca au bifat experienta si au ramas placut impresionati."Am fost in Sarande, Ksamil si Durres. Preferata noastra e Sarande. Anul acesta o vom vizita din nou. Merita toti banii. Au niste plaje minunate in apropiere de Sarande, la vreo 20 de km. Superbe. Eram max 20 de persoane pe o plaja de aprox. 2km. Pe plajele acelea erau si vreo 5-6 taverne rustice care iti gateau pestele pe care il prindeau chiar in ziua aceea. Nici nu stiai ce poti manca pana nu se intorceau din larg cu peste. Ce prindeau aia iti gateau. Totul proaspat si la preturi extraordinare. In Albania au fost singurele concedii din care ne-am intors fara kg in plus! Si credeti-ma ca am mancat!""Bifat de curand. Stat la Sarande, vazut Ksamil, Gjirokaster, niste bai termale (imi scapa numele). La anu' mergem din nou. Confirm ce e in postare plus ca sunt foarte omenosi, corecti si dornici sa te ajute. Intr-o seara mergeti la masa la Lekuresi. Ai panorama peste tot Sarandeul si se vede superb apusul.""Ksmail nu o sa regreti, si mergi si la lacul ochiul albastru! Cea mai tare plaja este in Ksmail, nisip alb fin si apa turcoaz, Sarande e mai frumoasa ca viata, lume multa, multe terase, si faleza mare si splendida."...citeste mai departe despre " Diamantul turistic neslefuit al Europei. Tara din afara UE cu plaje superbe si ape linistite unde mananci o ciorba cu 3 euro: "Pare foarte faina dupa o saptamana" " pe Ziare.com