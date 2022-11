O vacanță în România ”sare” de 2.000 de euro, în medie. Adevărul despre condițiile în care se face turism în țara noastră

Numărul comenzilor în zona de experienţe dedicate zonei corporate, în România, s-a dublat în 2022, comparativ cu anul trecut, iar valoarea medie a unei astfel de vacanțe a depășit 2.000 de euro, arată un analiză întocmită de o platformă turistică online.

Conform datelor centralizate de agregatorul MeetLocals, cei mai mulţi turişti corporate vin de peste hotare, din Polonia, Italia, Germania, Bulgaria şi Ungaria, şi caută, în general, fie experienţe care să le crească nivelul de adrenalină, fie activităţi personalizate."Turiştii români pot avea mai des probleme decât cei străini din pricina veniturilor mai mici, dar, la rândul lor, turiştii străini pot evita anume zone din România din cauza lipsei unei infrastructuri potrivite. În final, autenticitatea primează, iar acest atu contribuie de multe ori la decizia de a vizita ţara noastră. Experienţele şi activităţile vin în completarea roadmap-ului clienţilor pentru ca şederea lor să devină memorabilă. Nefiind nevoi zilnice, astfel de activităţi nu sunt afectate de situaţia economică la nivel global, iar clienţii pe care îi avem alocă periodic diverse sume de bani pentru a experimenta noi activităţi şi emoţii", afirmă Elena Luiza Oprea, fondatoarea Meetlocals.În ceea ce priveşte suma media alocată de către turiştii români pentru activităţi şi experienţe inedite, aceasta este de 200-300 de lei pe lună, în timp ce turiştii străini cheltuie, în medie, 370 de euro lunar.Un studiu realizat de Eventbrite relevă, însă, că lucrurile iau amploare de la an la an, în întreaga lume. Astfel, numai în SUA se cheltuie anual 1,3 miliarde de dolari în acest sector.Piaţa globală de călătorii şi experienţe personalizate a fost evaluată, în 2020, la 91 de miliarde de dolari şi se estimează că va creşte anual cu o rată de aproape 18% până în 2030, până la nivelul de 447 de miliarde de dolari.Potrivit MeetLocals, în România sunt aproape 6.000 de amplasamente care pot găzdui peste 30 de milioane de turişti. Numărul de sosiri în structurile de primire turistică a depăşit patru milioane, în acest an, iar 630.000 sunt turişti străini. În acest context, doar în Constanţa, de exemplu, numărul de turişti din acest an a fost de peste 200.000, în timp ce Bucureştiul a fost vizitat de peste două milioane de turişti.MeetLocals este o platformă turistică online, ce promovează experienţe şi a ...citeste mai departe despre " O vacanță în România ”sare” de 2.000 de euro, în medie. Adevărul despre condițiile în care se face turism în țara noastră " pe Ziare.com