Vouchere de vacanță pentru bugetari, din 2022. Cum arată proiectul Guvernului

Ministerul Turismului anunţă, joi seară, că a fost pus în dezbatere publică proiectul OUG care prevede reluarea acordării voucherelor de vacanţă. Potrivit documentului, acestea se vor acorda inclusiv în anul 2026, având un rol important în combaterea efectelor pandemiei în sectorul de turism. De asemenea, OUG prevede că valabilitatea voucherelor emise în 2020 este prelungită până la finalul anului viitor.

Ministerul Turismului anunţă, joi seară, că acordarea voucherelor de vacanţă pentru angajaţii din sectorul bugetar în 2022 a fost principala temă de discuţie în cadrul primei întâlniri de lucru pe care Constantin Cadariu, ministrul Antreprenoriatului şi Turismului, a convocat-o la sediul instituţiei cu reprezentanţi ai mediului asociativ de profil."Sistemul românesc de acordare a voucherelor de vacanţă este un exemplu de bună practică şi aş menţiona o parte din beneficiile pe care acest program le are, cum ar fi stimularea circulaţiei turistice interne, sprijinirea comunităţii locale, refacerea forţei de muncă, reducerea practicilor ilegale sau pe cele aflate la limita legii, dar şi crearea unor noi oportunităţi de angajare. Din aceste motive, chiar astăzi am publicat în transparenţă decizională proiectul de act normativ care prevede reluarea acordării acestora în 2022", a declarat Daniel Cadariu.Potrivit documentului, acordarea, în perioada 1 iulie 2017 – 31 decembrie 2020, a indemnizaţiilor de vacanţă sau a primelor de vacanţă, după caz, sub forma voucherelor de vacanţă, în valoare de 1.450 lei "s-a dovedit a fi o măsură cu efecte benefice asupra industriei turismului din România încurajând un număr de circa un milion de salariaţi români din cadrul instituţiilor de stat sau al societăţilor în care statul este acţionar unic sau majoritar, să-şi petreacă concediile în ţară"."Această măsură a atenuat o mare parte din efectele negative ale pandemiei COVID 19 asupra sectorului turistic, cetăţenii români posesori de vouchere de vacanţă achiziţionând pachete turistice în ţară în perioadele în care structurile de primire turistice nu au avut activitatea suspendată. De altfel, un efect complementar al acestei măsuri a fost creşterea numărului de solicitări de autorizare a unităţilor de cazare. La nivel naţional, creşterea a fost de 10% comparativ cu anii precedenţi", se arată în Expunerea de motive.