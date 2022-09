Wizz Air și Ryanair anunță tarife speciale pentru pasagerii lăsați baltă de Blue Air

Pasagerii care au avut bilete cumparate de la Blue Air si nu isi mai pot efectua calatoria dupa ce compania a decis sistarea zborurilor pana pe 12 septembrie pot sa cumpere bilete la preturi speciale de la Wizz Air. O masura similara a fost luata si de Ryanair.

Potrivit unui comunicat al companiei Wizz Air, pasagerii afectati pot rezerva acum bilete pe zboruri Wizz Air cu tarife incepand de la 49.99 EUR folosind codul rezervarii Blue Air. Rezervarile pot fi efectuate prin intermediul paginii Wizz Air pentru tarife speciale https://wizzair.com/en-gb#/rescue.Si oficialii Ryanair au anuntat in seara zilei de marti, 6 septembrie, tarife speciale pentru pasagerii afectati de suspendarea activitatii Blue Air."Pasagerii afectati de zborurile suspendate Blue Air pot calatori cu unul dintre zborurile de incredere si la pret redus ale Ryanair, inclusiv pe rutele din Bucuresti, Cluj, Oradea, Sibiu, Suceava, Timisoara in Romania sau Torino in Italia, de la doar 49,99 EUR/segment", se arata intr-un comunicat al diviziei romanesti Ryanair.Potrivit comunicatului, tarifele exacte pot fi consultate pe site-ul Ryanair.com. Reducerile sunt valabile pentru calatorii efectuate pana pe 31 octombrie, iar rezervarile trebuie facute pana cel tarziu la miezul noptii de 9 septembrie.Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca peste 620 de romani, afectati de anularea zborurilor Blue Air, solicitasera pana marti noaptea, sprijin sa revina in tara. Solicitarile au venit din tari precum Cehia, Cipru, Portugalia, Spania.