6 suplimente pentru slăbit care chiar funcționează, potrivit experților

Când vrei să slăbești este tentant să cauți ajutor oriunde poți. Multe persoane îți îndreaptă rapid atenția către suplimente, care se găsesc în număr tot mai mare în farmacii și care promit o slăbire rapidă. Cererea mare a făcut ca pe piață să apară o gama largă de produse, unele comercializate ca suplimente slăbit femei, iar altele ca suplimente slăbit bărbați. Teoretic acestea ar trebui să aibă concentrații diferite ale ingredientelor principale, deoarece și nevoile femeilor și ale bărbaților sunt diferite, însă de multe ori denumirea este doar marketing. De aceea este important să citești cu atenție eticheta.

Dacă gândurile tale se îndreaptă spre suplimente sau remedii pe bază de plante, înainte de a te îndrepta spre un produs anume citește cât mai multe suplimente slăbit păreri. De asemenea, foarte important este să cauți studii medicale efectuate pe acestea. În unele cazuri, nu există multe studii care să susțină afirmațiile, iar unele prezintă riscuri pentru sănătate, mai ales în cazul persoanelor care suferă de diverse afecțiuni și iau tratamente.Chiar dacă acestea sunt doar pe bază de plante, este indicat să întrebi medicul curant înainte de a le lua, pentru a fi sigur că nu interferează cu medicamentele. Anumite plante pot accentua sau, din contra, anula efectul medicamentelor ceea ce poate duce la dezastre.Suplimentele pentru slăbit au, de regulă, un singur ingredient principal. Acesta este și cel care are cea mai mare influență asupra procesului de slăbit. Deoarece ingredientele se regăsesc în diferite suplimente (fabricate de companii farmaceutice diferite și care, prin urmare, au denumiri diferite), vom vorbi despre ingredientele active și nu despre un produs în sine.Prin urmare, iată care sunt cele mai frecvente ingrediente din suplimentele pentru slăbit și ce efect au acestea:1. Extract de ceai verdeDespre ceaiul verde nu este persoană care să nu fi auzit. Este cel mai renumit ceai de slăbit. Acesta este des recomandat în diete, mai ales ca înlocuitor pentru cafea. Însă, ca supliment slăbit extractul de ceai verde este cel mai căutat. Acesta are rolul de a reduce pofta de mâncare și de a crește rata metabolismului (care va consuma mai multe calorii și grăsimi). În plus este diuretic și ajută la eliminarea apei din organism.Cu toate acestea, persoanele care au probleme cu tensiunea, trebuie să aibă grijă la con ...citeste mai departe despre " 6 suplimente pentru slăbit care chiar funcționează, potrivit experților " pe Ziare.com