Aspectul fizic în afaceri: 3 mituri demontate

Cu cat te simti mai bine in pielea ta, cu atat vei fi mai increzator in fortele proprii. Asadar, un aspect fizic placut, de care esti multumit, iti poate aduce multe beneficii. Insa, acesta nu iti garanteaza automat succesul. Circula numeroase mituri referitoare la legaturile dintre aspectul fizic si succesul in cariera, insa acestea nu ar trebui tratate drept reguli.

1. Partenerii de afaceri te vor judeca numai dupa aspect

2. Aspectul fizic nu este absolut deloc important

3. Aspectul fizic mai putin placut nu te afecteaza

Aspectul fizic poate fi de ajutor, iar in alte situatii nu este atat de important. Iata care sunt aceste mituri referitoare la acest subiect si cum ar trebui sa procedezi pentru a avea succes in afaceri.Bineinteles, un aspect fizic ingrijit te va ajuta sa fii apreciat. Acest lucru denota respectul tau fata de partenerii de afaceri si de colaboratori si le arata acestora ca esti o persoana atenta la detalii, care isi dedica timp pentru a arata bine. Insa, felul care arati nu este singurul lucru care conteaza.Lucrurile care te vor ajuta sa progresezi si sa atingi succesul in afaceri sunt cunostintele si experienta ta. Munca nu va ramane nerasplatita, iar partenerii vor sti sa identifice un colaborator de calitate, care are ceva de oferit. Asadar, aspectul fizic va trece pe un plan secund.Desi cunostintele tale sunt mult mai importante in afaceri sau la orice loc de munca, nu inseamna ca ar trebui sa neglijezi complet aspectul fizic. Partenerii de afaceri isi pot schimba parerea despre tine daca nu vei avea grija la cum te ingrijesti sau la modul cum te imbraci.Asadar, asigura-te ca ai o garderoba potrivita pentru activitatile pe care le desfasori zilnic. Alege doar tinute sobre pentru intalnirile de afaceri si astfel vei impune respect. Gandeste-te ce parere ai avea tu despre colaboratorii tai daca acestia nu ar acorda atentie acelor mici detalii care tin de aspectul fizic.Oamenii nu ar trebui judecati daca nu se incadreaza in standardele de frumusete ghidate de catre media, deoarece aceste standarde sunt, de fapt, relative. Insa, daca nu esti pe deplin multumit de felul in care arati, acest lucru ar putea deveni vizibil in atitudinea ta.Increderea in sine poate avea de suferit atunci cand nu te simti confortabil in pielea ta, iar acest lucru ar putea avea un impact major asupra afacerii tale. Daca te simti nesigur, ai putea avea indoieli atunci cand va trebui sa iei decizii importante. De aceea, ai putea face mici schimbari care sa te ajute sa te simti mai bine.Poti incepe cu o noua garderoba care sa te avantajeze mai mult si care sa se potriveasca unui mediu de afaceri. Daca nu esti multumit de silueta ta, poti incepe sa faci sport sau sa iti schimbi dieta astfel incat sa scapi mai usor de kilogramele in plus. Chiar si zambetul este important. Poti beneficia de servicii profesionale de stomatologie in Timisoara de la clinica Smile Vision pentru a-ti rezolva problemele dentare si a obtine un zambet de invidiat.Aspectul fizic nu este cel mai important lucru in afaceri, insa poate fi un factor care sa iti influenteze succesul intr-o anumita masura. Asadar, nu ar trebui sa il neglijezi. Asigura-te ca acorzi suficienta atentie felului in care arati in fiecare zi si gaseste solutiile potrivite pentru a imbunatati acele aspecte de care nu esti complet multumit.