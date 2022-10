Cabina salină, multiple beneficii pentru sănătate

Beneficiile unei saline sunt cunoscute de întreaga lume. Sarea are numeroase beneficii terapeutice pentru oameni, însă poate fi dificil ca pacienții să meargă frecvent la salină din lipsă de timp, dar și din motive financiare.

O cabină salină este ideală pentru numeroase beneficii terapeutice. În primul rând este important de menționat că o cabină salină necesită mentenanță minimă, având în schimb numeroase beneficii pentru sănătate. Cabina salină ajută la îmbunătățirea stării de sănătate fizică, dar și mentală cu ajutorul propriei saline, pe care o poți avea acasă.Iar dacă alegi să folosești salina în scop comercial, instalând-o într-un salon spa, sală de sport sau de recuperare, vei atrage cu ușurință mai mulți clienți și mai multe încasări lunare. În plus, ocupă foarte puțin spațiu, fiind necesari doar 1700mm x 1500mm cu înălțime de 2200 mm.O cabină salină este o încăpere de dimensiuni mici care poate fi instalată oriunde, de la saloane de înfrumusețare, la spa-uri și până la săli de fitness. Dacă te numeri printre persoanele care doresc să dețină controlul absolut asupra programului și vieții tale, este important de menționat că o astfel de cabină salină poate fi instalată inclusiv acasă. Asta deoarece Cabina Salină ocupă un spațiu mic.Cu toate acestea, indiferent că este instalată acasă sau în centre de tratament, cabina salină oferă aceleași beneficii ca și o salină naturală.O cabină salină poate fi instalată în orice încăpere, atâta timp cât beneficiezi de un spațiu de 1700mm x 1500mm cu o înălțime de 2200 mm. Dimensiunile mici o fac ideală pentru a fi instalată atât acasă cât și în centre spa sau cluburi sportive. Iată, așadar, unde poate fi instalată o cabină salină și ce beneficii are aceasta.Alegând să instalezi o cabină salină acasă te vei putea bucura de haloterapie la orice oră dorești, fără să depinzi de un anumit program. În plus, neocupând mult spațiu, nu vei fi nevoit să renunți la o camera întreagă pentru a o instala.Astfel te vei putea bucura de beneficiile unei saline chiar la tine acasă, fără să depinzi de programarea la o salină de suprafață și fără să fii pe fugă pentru a ajunge la timp la programare. Poți face oricând terapie cu sare, culoare și sunet, care nu este doar sănătoasă ci și relaxantă. De această încăpere se va putea bucura întreaga familie.Prin instalarea unei Cabine Saline într-un club de fitness sau un centru sportiv vei atrage mai mulți clienți și îți vei crește sursele de venit. Indiferent că este vorba despre sportivi de performanță sau amatori, toate persoanele care fac sport țin la sănătatea lor și caută noi metode prin care să-și îmbunătățească sănătatea și starea de bine. Iar salina le oferă acest lucru după un antrenament.Haloterapia le oferă sportivilor posibilitatea de a-și îmbunătății funcțiile pulmonare, având astfel o performanță sportivă crescută.În plus, cabina salină le asigură sportivilor o recuperare mai rapidă în urma accidentărilor, sau după un efort mult prea mare.Saloanele de masaj își pot crește ușor portofoliul de clienți având o cabină salină. Astfel, după un masaj, fie de relaxare sau recuperare, clienții pot continua terapia cu o sesiune scurta de haloterapie, care să le îmbunătățească starea de sănătate și relaxarea.Centrele Welness și spa nu sunt complete fără o cabină salină . Aceasta oferă confort, o experiență relaxantă care ajută și la îmbunătățirea sănătății respiratorii, dar fiind, în același timp, și un bun tratament pentru piele.Cabina salină oferă numeroase beneficii pentru sănătate, acestea fiind aceleași cu cele oferite de o salină reală.Este indicat ca persoanele care au nevoie de terapie să petreacă între 10 și 30 de minute în cabina salină pentru s-și îmbunătăți afecțiunile respiratorii. Însă, pe lângă beneficiile pe care cabina salină le are asupra afecțiunilor respiratorii, aceasta ajută și la îmbunătățirea diferitelor afecțiuni ale pielii, dar și la o relaxare profundă și eliberarea de stres.Cel mai important element al unei cabine salinei este halogeneratorul, fără care nu există haloterapie. Halogeneratorul emană aerosoli salini care au numeroase beneficii asupra sănătății corpului, de la afecțiuni ale piele, la afecțiuni respiratorii și până la reducerea durerilor.Printre beneficiile oferite de cabina salină enumerăm:ASIM SRL este un pionier al industriei terapiei cu sare, fiind prima companie care a introdus Cabina Salină în România.Cabina Salină este un produs fabricat în România. O inovație care combină terapia cu sunet, culoare și sare, astfel încât beneficiarii să se poată bucura de efecte pozitive asupra sănătății corpului, a minții, dar și a spiritului.