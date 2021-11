Care miere de Manuka este mai buna ... o intrebare grea dar vom incerca sa va explicam aici de ce Manuka Health din Noua Zeelanda este cea mai buna miere de Manuka.

Manuka Health este nr 1 in lume si implicit si in Romania, oferindu-va astfel garantia calitatii si a faptului ca mierea de Manuka este originala;Cumparati intotdeauna miere de Manuka originala din Noua Zeelanda, marci cunoscute. NU va recomandam sa achizitionati miere de Manuka produsa in UK sau in Australia.

Fiecare produs este testat conform standardelor industriei (stabilite de Guvernul Noii Zeelande), asigurand ca fiecare lot este garantat a fi miere de Manuka autentica / originala din Noua Zeelanda. Doar mierea care indeplineste aceste standarde poate fi certificata pentru export si etichetata ca miere de Manuka din Noua Zeelanda.

Toate produsele sunt inregistrate in sistemul Oritain si asta inseamna ca oricand doriti, puteti trimite o poza cu borcanul la producator si acesta il poate verifica in sistem ca sa vada daca este miere de Manuka originala de la Manuka Health

Certificare dubla pentru concentratie naturala antibacteriana MGO si UMF. Manuka Health este cea mai buna miere de Manuka incat in afara de gustul sau deosebit si culoarea perfect aurie, produsele au certificare dubla MGO (metilglioxal / methylglyoxal) si UMF. Cu cat concentratia MGO sau UMF este mai mare cu atat produsul e mai puternic pe parte naturala antibacteriana.

Stupii nostri sunt plasati in zone salbatice curate cu foarte putin risc de contaminare de mediu. Dar pentru a fi absolut siguri de asta, testam in mod obisnuit ca sa vedem daca exista pesticide si erbicide, inclusiv reziduuri posibile de glifosat si fiecare lot este testat de trei ori pentru a ne asigura ca mierea noastra este intotdeauna de cea mai inalta calitate si puritate, cea mai buna miere de Manuka, complet naturala

Certificari de calitate si acreditari diverse ale Manuka Health, cea mai buna miere de Manuka

Fondata in micul oras rural Te Awamutu, Noua Zeelanda, Manuka Health este acum lider mondial pe categoria de miere de Manuka. Te Awamutu este inca baza de origine si ramanem condusi de aceeasi grija profunda pentru bunastarea oamenilor, a albinelor si a mediului nostru, care ne-a facut un brand de incredere in peste 50 de tari din intreaga lume.Impreuna suntem un colectiv de experti iubitor de miere (format din aproximativ 1,5 miliarde de albine si 200 de oameni) dedicati sa va aduca cea mai buna miere de Manuka, propolis si alte produse naturale, facute chiar aici in Noua Zeelanda. Energie pura din natura Noii Zeelande.Manuka Health, importata in Romania de ManukaShop.ro este astfel cea mai buna miere de Manuka pentru ca:Manuka Health este nascuta cu mandrie in Noua Zeelanda. Fiecare borcan cu mierea noastra a fost facut, testat si sigilat in siguranta chiar aici, in Noua Zeelanda si poate fi urmarit pana la apicultorul de la care provine. De fapt, fiecare borcan poarta un cod QR unic care se leaga la "certificatul de nastere cu miere" - asa ca indiferent unde va aflati in lume, puteti verifica ca borcanul cu miere este original.