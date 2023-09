Ce este endometrioza și cum o poți trata?

Endometrioza se dezvoltă atunci când țesut asemănător cu cel care căptușește uterul crește în afara acestuia, acționând asemenea țesutului uterin obișnuit în timpul menstruației, adică sângerează. Diferența este că acest sânge nu are unde să se ducă, astfel încât zonele învecinate pot deveni inflamate sau infectate. În acest articol îți spunem ce este endometrioza, care sunt simptomele ei și cum poate fi ținută sub control.

Ce este endometrioza?

partea exterioară și din spate a uterului;

trompele uterine;

ovare;

vagin;

peritoneu (mucoasa abdomenului și a pelvisului dumneavoastră);

vezica urinară și ureterele;

intestinele;

rectul;

diafragma (un mușchi aflat în partea de jos a pieptului care joacă un rol important în respirație).

Cât de gravă este endometrioza?

Cine poate face endometrioză?

Factorii de risc pentru endometrioză

antecedente familiale de endometrioză.

vârsta la care a început menstruația. Persoanele care încep să aibă menstruația înainte de vârsta de 11 ani pot avea un risc mai mare.

lungimea ciclului menstrual (timpul mai scurt dintre menstruații) și durata fluxului (câte zile de sângerare).

defecte la nivelul uterului sau trompelor uterine.

Este endometrioza genetică?

Simptomele endometriozei

dureri de spate în timpul menstruației;

crampe menstruale severe;

durere la urinare, mai ales în timpul menstruației;

sângerări neobișnuite sau abundente în timpul menstruației;

sânge în scaun sau în urină;

diaree sau constipație;

sex dureros;

oboseală care nu dispare;

dificultăți în a rămâne însărcinată.

Tratamente pentru endometrioză

medicamente pentru durere: medicul poate recomanda un analgezic fără prescripție medicală. Medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene funcționează de asemenea în cazul multor paciente. Dacă aceste medicamente nu funcționează, există și alte opțiuni.

hormoni: terapia hormonală scade cantitatea de estrogen pe care o produce organismul și poate opri menstruația. În acest fel, leziunile vor sângera mai puțin, astfel încât să nu mai existe inflamație, cicatrici și risc de chisturi.

chirurgie: medicul specialist ar putea recomanda o intervenție chirurgicală pentru a scoate cât mai mult din țesutul afectat. În unele cazuri, intervenția chirurgicală ajută la ameliorarea simptomelor și astfel pacienta are mai multe șanse să rămână însărcinată. Medicul ar putea folosi un laparoscop sau poate face o operație standard. Durerea revine uneori după operație. În cele mai grave cazuri, este posibil ca pacienta să aibă nevoie de o intervenție chirurgicală numită histerectomie, prin care sunt scoase ovarele, uterul și colul uterin. Fără aceste organe nu este posibilă o sarcină

Endometrioza este o afecțiune în care țesutul asemănător cu mucoasa uterului crește în alte părți ale corpului. Atunci când acest țesut crește în locuri nepotrivite, poate provoca simptome inconfortabile care pot afecta viața de zi cu zi. Unele paciente cu endometrioză au, de asemenea, probleme cu fertilitatea.Endometrul este mucoasa interioară a uterului, care se elimină în timpul menstruației. În cazul endometriozei, țesutul asemănător endometrului poate crește în interiorul abdomenului, pelvisului sau chiar în piept. Acest țesut este sensibil din punct de vedere hormonal și poate deveni inflamat în timpul ciclului menstrual. Aceste tip de țesut poate duce la dezvoltarea chisturilor ovariene, leziunilor superficiale, nodulilor mai profunzi, aderențelor și țesutului cicatricial din organism.Iată unde se poate dezvolta endometrioza:Endometrioza este o afecțiune care poate interfera cu viața de zi cu zi. Poate provoca dureri pe termen lung, întreruperi ale ciclului menstrual și probleme de fertilitate. Simptomele endometriozei sunt adesea controlabile cu tratament.Endometrioza afectează cel mai frecvent persoanele cu vârste cuprinse între 25 și 40 de ani. De asemenea, se poate întâmpla și la persoanele mai tinere, în timpul adolescenței. Deși în cazul multor paciente simptomele se ameliorează după menopauză, afecțiunea poate provoca în continuare disconfort și durere.Există factori care pot crește riscul de endometrioză:Deși experții nu cunosc cauza exactă a endometriozei, ei văd o legătură între un istoric familial al afecțiunii și un risc crescut de a o dezvolta, la un moment dat. Dacă o altă persoană din familie are endometrioză, se recomandă un consult medical pentru a vedea dacă există riscul de a dezvolta boala.Este posibil să nu se observe niciun simptom. Atunci când acestea apar, pot include:Există medici buni care te pot ajuta să ameliorezi simptomele și să ții sub control endometrioza, stopând dezvoltarea acesteia. La MedLife, ai mereu un medic bun și excelență medicală la Centrul de Endometrioză , pentru ca tu să poți trata cât mai bine afecțiunea. De asemenea, specialiștii de la Centrul de Fertilizare in Vitro MedLife te pot ajuta să înlături dificultățile de a rămâne însărcinată, dacă afecțiunea afectează fertilitatea. Nu uita că la MedLife ai abonamente individuale, care pot fi achiziționate exclusiv online.În ceea ce privește tratamentul pentru endometrioză, acesta presupune, de obicei, intervenții chirurgicale sau tratament medicamentos: