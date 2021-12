Ce inseamna o sarcina cu risc si ce investigatii sunt recomandate?

Urmeaza sa devii mama si tocmai ti s-a pus diagnosticul de sarcina cu risc. Nu te ingrijora! Inainte sa intri in panica, trebuie sa stii ca o sarcina cu risc nu inseamna automat ca lucrurile vor merge rau sau ca bebelusul tau va pati ceva. Multe femei care au o sarcina cu risc au in final copii sanatosi si nu experimenteaza probleme grave in timpul perioadei de graviditate. Totusi, o sarcina cu risc inseamna ca, din cauza unei afectiuni medicale, a stilului de viata, a afectiunilor aparute in sarcina sau a altor factori, prezinti un risc ridicat de a te confrunta cu unele complicatii. De asemenea, acest lucru impune o monitorizare mai atenta a mamei, o atentie sporita asupra stilului de viata si, uneori, un tratament prescris de medic. Afla mai multe despre ceea ce inseamna o sarcina cu risc si despre investigatiile necesare in acest caz.

Ce inseamna o sarcina cu risc?

Afectiuni aparute inaintea sarcinii

hipertensiunea arteriala;

diabetul zaharat;

obezitatea;

silueta subponderala (subnutritia);

bolile cardiovasculare;

bolile renale;

bolile cu transmitere sexuala (HIV/SIDA, sifilis);

bolile autoimune;

afectiunile pulmonare.

Afectiuni aparute in timpul sarcinii

diabetul gestational - nivel ridicat al glicemiei in timpul sarcinii;

preeclampsia - hipertensiune in sarcina;

depresia;

incompatibilitatea Rh-ului;

anomalii ale placentei;

restrictie de crestere intrauterina;

Alti factori de risc

Exista si alti factori care determina o sarcina cu risc:

fumatul;

alcoolismul;

consumul de droguri recreationale;

istoricul de complicatii in sarcina (nastere prematura, avort spotan, preeclampsie);

varsta mamei peste 35 de ani;

sarcina multipla;

Investigatii in sarcina cu risc

Ecografie de morfologie fetala 4D

Ecografie pentru masurarea lungimii de col uterin

ADN fetal din sangele matern

Amniocenteza

Biopsie de vilozitati coriale

Recomandari

mentine o greutate normala; evita supraalimentarea, pentru ca nu trebuie sa mananci "cat doi", ci doar putin mai mult decat inainte. De asemenea, nici o stare de subnutritie nu este de dorit, deci evita restrictiile alimentare.

mananca sanatos; o alimentatie sanatoasa, echilibrata si variata, cu accent pe fructe si legume, este importanta pentru o stare de nutritie optima. Un dietetician te poate ajuta cu un plan alimentar individualizat potrivit sarcinii si conditiei medicale.

evita fumatul, alcoolul si drogurile;

limiteaza sau evita consumul de cafeina;

odihneste-te de fiecare data cand simti nevoia;

evita situatiile stresante;

fa miscare conform recomandarilor medicului tau. In unele cazuri, poate fi nevoie de evitarea exercitiului fizic.

