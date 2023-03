Ce rol are ecografia transvaginală : 5 beneficii ale acesteia

Ecografia transvaginală este utilizată pe scară largă în obstetrică și ginecologie, indicațiile sale fiind variate. În acest articol poți afla mai multe informații despre când este recomandată și care sunt beneficiile sale.

1. Contribuie la diagnosticarea afecțiunilor ginecologice

2. Permite identificarea sarcinii

3. Permite supravegherea atentă a evoluției sarcinii

4. Contribuie la diagnosticarea infertilității

5. Contribuie la diagnosticarea cancerului și monitorizării acestuia

Cum te pregătești pentru ecografia transvaginală

Ecografia transvaginală este o procedură medicală care utilizează ultrasunetele pentru a examina organele reproductive interne. Această procedură este folosită frecvent pentru a diagnostica diverse afecțiuni ginecologice și reproductive, precum și pentru a evalua gradul de sănătate al acestor organe.Cu ajutorul ecografiei transvaginale, medicul poate identifica fibroame sau polipi uterini, chisturi ovariene sau alte formațiuni. De asemenea, poate măsura cu precizie grosimea endometrului în diferite faze ale ciclului menstrual, element care poate fi un bun indicator al unor eventuale probleme hormonale.Ecografia transvaginală este recomandată în cazul în care pacienta prezintă simptome specifice afecțiunilor ginecologice, de tipul sângerărilor anormale sau durerii locale. Cu ajutorul ei se pot detecta infecțiile pelvine, infecțiile cu transmitere sexuală și alte boli cu localizare la nivelul ovarelor, trompelor uterine sau uterului. Pentru aceasta este nevoie de o ecografie transvaginală efectuată consecutiv examenului clinic pelvin și recoltării de probe de laborator [1].Cu ajutorul ecografiei transvaginale, medicul specialist poate identifica o eventuală sarcină și poate stabili dacă aceasta este intra- sau extrauterină. De asemenea, ecografia transvaginală poate fi folosită și pentru o aproximare mai precisă a vârstei sarcinii la femeile cu menstruație neregulată sau la cele care nu știu când a avut loc ultima menstruație [2].Odată ce ecografia a fost pusă la punct ca metodă de monitorizare a sarcinii, lumea medicală s-a schimbat definitiv. Cu ajutorul ecografiei transvaginale medicul poate urmări starea de sănătate a fătului, modul lui de dezvoltare, inclusiv o serie de parametri cu funcție de indicatori pentru diferite boli genetice.Ecografia transvaginală permite măsurarea lungimii colului, pentru a putea fi anticipat un risc crescut de naștere prematură. Mai mult, cu ajutorul ei se pot evalua cantitatea de lichid amniotic și starea placentei, pentru estimarea evoluției sarcinii [3].Cu ajutorul ecografiei transvaginale medicul poate obține o imagine detaliată asupra structurii organelor reproductive, ceea ce îi permite să identifice eventuale probleme care ar putea reprezenta cauze ale infertilității.De asemenea, ecografia transvaginală poate fi considerată un prim pas în alegerea tratamentului adecvat [2].Deși nu este cea mai specifică metodă de diagnostic a cancerelor localizate la nivelul aparatului reproducător, ecografia transvaginală are avantajul de a fi neinvazivă și lipsită de reacții adverse și efecte secundare. Datorită acestor caracteristici, ecografia transvaginală poate fi folosită frecvent, ori de câte ori dorește medicul, pentru monitorizarea stării pacientei și a eficienței tratamentului [1].Pregătirea pentru ecografia transvaginală începe cu informarea pacientei. Medicul are datoria de a-ți explica motivele pentru care recomandă această investigație și modul în care va decurge ea.Este un moment potrivit să îi comunici, la rândul tău, medicului dacă urmezi vreun tratament medicamentos sau pe bază de suplimente alimentare. Ți se vor cere informații despre eventuale sarcini anterioare, lucru care permite o evaluare adecvată.Pentru prevenirea riscului de apariție a unor infecții, medicul va recomanda evitarea contactului sexual și a spălăturilor vaginale cu 48 - 72 ore înainte de examinare [2].Ecografia transvaginală este unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru diagnosticarea afecțiunilor ginecologice. Ea oferă multiple beneficii, inclusiv o imagine de înaltă rezoluție a sistemului reproductiv feminin, detectarea precoce a anomaliilor și urmărirea evoluției sarcinii. Acest tip de examen se poate efectua în cabinetul medicului specialist în obstetrică și ginecologie, iar pacienta trebuie să respecte anumite indicații înainte și după testare. Ecografia transvaginală oferă avantajul obținerii unor informații detaliate și precise despre starea de sănătate a femeii și poate fi folosită atât pentru diagnosticare cât și pentru monitorizarea eficienței tratamentului.Bibliografie1. Herndon, Jaime. “What Is a Transvaginal Ultrasound?” Healthline, Healthline Media, 26 Sept. 2015, www.healthline.com/health/transvaginal-ultrasound, accesat la 6.02.2023;2. “Transvaginal Ultrasound.” InsideRadiology, 12 Sept. 2016, www.insideradiology.com.au/transvaginal-ultrasound/#:~:text=It%20helps%20to%20see%20if, accesat la 6.02.2023;3. “Transvaginal Ultrasound: Purpose, Procedure & What to Expect.” Cleveland Clinic, my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/4993-transvaginal-ultrasound, accesat la 6.02.2023.