Ce se întâmplă când dormim? 3 lucruri pe care le facem fără să știm

Chiar daca ai putea crede ca in timpul somnului organismul tau ia o pauza, acest lucru este departe de a fi adevarat. De fapt, abia in timpul somnului au loc anumite procese biologice vitale. Spre exemplu, creierul stocheaza noile informatii, celulele nervoase comunica si se reorganizeaza, ceea ce sprijina functionarea normala a creierului. De asemenea, organismul repara celulele a caror integritate structurala a fost compromisa, face stocuri energetice pentru urmatoarea zi si elibereaza in organism molecule precum hormonii si proteinele.

1. Sforaim in timpul somnului

2. Oprirea respiratiei in timpul somnului

3. Scrasnirea dintilor in timpul somnului