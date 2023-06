Cele mai frecvente afecțiuni depistate prin hemoleucogramă

Hemoleucograma este o analiză medicală de sânge folosită de medicul specialist pentru o evaluare a stării generale de sănătate, pentru identificarea diverselor afecțiuni și boli, monitorizarea și ajustarea tratamentului, verificare modului în care organismul răspunde la îngrijirile oferite. Testul de sânge măsoară numărul de eritrocite, leucocite, trombocite, cantitatea totală de hemoglobină, hematocritul și oferă informații despre volumul mediu de celule roșii din sânge.

Ce este hemoleucograma?

Afecțiuni depistate prin hemoleucogramă

Anemie

Infecții și inflamații

Boli ale sângelui

Leucemie

Ce presupune hemoleucograma?

Prezentăm în cadrul acestui material informații relevante despre ce este hemoleucograma, interpretarea rezultatelor și afecțiunile ce pot apărea ca urmare a valorilor anormale obținute la testul de sânge.O hemoleucogramă este un test complet de sânge, o analiză prescrisă frecvent de medicul specialist deoarece în cadrul acesteia sunt măsurate diferite componente din sânge - globule roșii, globule albe, trombocite, hemoglobină, hematocrit, volumul mediu de celule roșii din sânge. Comparând aceste valori cu cele normale pentru vârsta, sexul și starea generală de sănătate, doctorul își poate da seama dacă te confrunți cu o afecțiune medicală, care este aceea și cum te poate îngriji cu tratamentul adecvat.Hemoleucograma este o analiză de sânge, parte a unui control de rutină, un instrument util pentru diagnosticarea afecțiunilor diverse, un test potrivit pentru monitorizarea sănătății, a tratamentului și pentru ajustarea medicației. Acest test de sânge poate detecta mai multe afecțiuni printre care anemia, probleme ale măduvei osoase, diverse tipuri de infecții, leucemie. (1)Ai aflat ce este hemoleucograma și ce afecțiuni poate indica aceasta. Explicăm pe larg în continuare care sunt bolile ce pot fi descoperite prin testul de sânge complet. Cu ajutorul hemoleucogramei se identifică anemia, tulburările măduvei spinării precum sindroamele mielodisplazice, afecțiuni precum agranulocitoza, talasemiile, anemia falciformă, infecții variate, diverse tipuri de cancer, inclusiv leucemie și limfom. Totodată se observă deficitul de vitamine și minerale, precum și efectele secundare apărute în organism pe fondul administrării unor medicamente pentru boli cronice sau ca urmare a chimioterapiei. (2)Valori scăzute ale globulelor roșii sau ale eritrocitelor pot fi semnele unei anemii. Există mai multe tipuri de anemie - feriprivă, hemolitică sau anemia megaloblastică. Această afecțiune înseamnă că nu există suficiente celule roșii din sânge care să transporte oxigenul prin corp.Creșterea sau scăderea numărului de leucocite sau globule albe din sânge poate indica infecții, inflamație, leucemie, tulburări ale măduvei osoase sau alte afecțiuni imunitare.Valorile anormale ale limfocitelor, monocitelor și neutrofilelor pot fi indicatori ai infecțiilor virale, bacteriene sau pot sugera boli autoimune. Limfocitoza poate fi provocată de leucemia limfocitară sau de boli autoimune, în timp ce monocitoza apare pe fondul tuberculozei sau al bolilor autoimune.Atunci când rezultatul analizelor indică valori anormale ale trombocitelor acest lucru poate însemna prezența unor tulburări de coagulare, hemoragii, diverse afecțiuni ale măduvei osoase sau chiar sindrom hemolitic uremic. De asemenea, hemoleucograma poate evidenția policitemia vera care poate fi primară sau secundară.Uneori cu ajutorul hemoleucogramei poate fi semnalată o afecțiune a globulelor albe și stabilit diagnosticul de leucemie mieloidă, o complicație a sindromului mielodisplazic. (1), (2), (3), (4)Testarea completă a sângelui în hemoleucogramă nu necesită pregătiri deosebite înainte. În anumite cazuri medicul prescriptor al analizelor îți poate recomanda să nu mănânci și nici să nu bei nimic înainte de test. Este posibil să fie vorba de un post de 8 - 10 ore în prealabil. De asemenea, dacă urmezi un tratament prescris pentru boli cronice este probabil să primești indicație pentru sistarea acestuia astfel încât rezultatele testului să fie concludente.Pentru hemoleucogramă, personalul medical va preleva sânge din vena brațului, totul durează sub 5 minute, iar disconfortul resimțit este redus. Rezultatele vor fi oferite în scurt timp, medicul specialist este singurul în măsură să interpreteze corect valorile din buletinul de analize și să ofere soluții adecvate pentru tratarea problemelor depistate. (1)Acest material despre hemoleucogramă, un test complet de sânge, este strict informativ și nu poate înlocui un consult medical de specialitate. Dacă te confrunți cu unele afecțiuni de sănătate, mergi la medic și respectă indicațiile acestuia!