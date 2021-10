Centrul Pas cu Pas explica in ce consta terapia individuala ABA

Cand vine vorba de autism, interventia de la o varsta cat mai frageda a copilului poate duce la rezultate mult mai bune. In cazurile de autism legaturile si traseele neuronale sunt foarte fixe, iar acestea duc la comportamente stereotipe si de autostimulare. Odata cu cresterea copilului, interventia terapeutica este dificila, iar rezultatele sunt mult mai mici. Este, de asemenea, esential ca si parintii sa se implice in programul de recuperare.

Terapia individuala ABA

De ce terapie ABA?

Centrul Pas cu Pas este dedicat copiilor cu tulburari de dezvoltare. Il gasim in Suceava. Centrul este integrat cu mai multe forme de terapie (individuala si de grup), logopedie, kinetoterapie si masaj, terapia 3C, psihoterapie copii si adulti. Misiunea centrului se axeaza pe recuperarea si reintegrarea sociala a copiilor cu autism si alte tulburari de dezvoltare. Aici, copiii sunt intampinati de empatie si dragoste, iar profesionalismul si permanenta informare au dus la rezultatele mult dorite de parinti. Afla mai jos ce inseamna terapie individuala ABA Este terapia care are ca rol transformarea comportamentelor nedorite ale copilului in unele pozitive. Copilul sa ajunga functional si sa poata fi integrat social - iata deci scopul acestei forme de terapii. Are obiective clar formulate, astfel incat evolutia comportamentala a copilului sa fie permanent monitorizata. Terapie ABA inseamna observarea comportamentului, iar atunci cand acesta este corect, copilul este prompt si pozitiv recompensat, iar sansele ca acesta sa se repete sunt mari. Comportamentele nedorite sunt observate cu atentie pentru a identifica care sunt factorii declansatori, dar sunt observate si reactiile dupa declansarea comportamentului, cat si ce anume intareste comportamentul. Comportamentele negative ce interfereaza cu procesul de invatare sunt reduse.Prin terapia individuala ABA copilul intelege lumea inconjuratoare, cum sa relationeze si sa comunice cu cei din jur, cum sa isi exprime nevoile si ce dorinte are. Nenumarate studii au demonstrat ca aceasta forma de terapie ajuta copiii sa fie mai deschisi catre socializare, invata sa se joace constient, sa se ingrijeasca singuri.Pentru ca fiecare copil este diferit. Rezultatele vor aparea dupa analiza comportamentala si aplicarea unui program personalizat. Obiectivele terapiei sunt stabilite dupa observarea in detaliu a achizitiilor si deficientelor copilului.Activitatile copilului vor ajuta la practicarea abilitatilor in situatii structurate sau nestructurate. Abilitatile urmarite sunt cele de comunicare, de dezvoltare motorie, de independenta etc., iar acestea il vor ajuta pe copil sa devina functional. Coordonatorul va face ajustarile necesare procedurilor si obiectivelor, in functie de progresul copilului.Copilul este laudat atunci cand adopta un comportament pozitiv in contextul social in care se afla, iar in cazurile negative nu va primi incurajari. Schimbarile nu sunt vizibile imediat, ci pas cu pas. Parintii, precum si ceilalti membri ai familiei ce interactioneaza cu copilul sunt invatati cum sa continue procesul de invatare acasa.Parintii trebuie sa stie ca la Centrul Pas cu Pas gasesc o echipa profesionista care ii vor sustine. Mai multe detalii in cadrul paginii www.centrulpascupas.ro.Contact:Telefon: 0721 861 125E-mail: contact@centrulpascupas.ro