Cum îngrijești tenul cu rozacee: 3 sfaturi utile

Rozaceea este o afecțiune cronică ce se manifestă prin înroșirea pielii, dilatarea vaselor de sânge și apariția unor umflături vizibile, similare coșurilor, și care afectează în special fața sau tenul. Ea nu poate fi vindecată, dar poate fi ținută sub control, cu ajutorul tratamentului potrivit și prin îngrijirea corectă a tenului.[2] Mai jos vei descoperi câteva sfaturi utile care te vor ajuta să ai grijă de pielea ta daca ai rozacee.

1. Curăță și hidratează pielea folosind produsele potrivite

2. Folosește întotdeauna creme cu factor de protecție solară

3. Alege cu atenție tratamentele faciale

Curățarea și hidratarea sunt două etape esențiale ale unei rutine corecte de îngrijire a tenului cu rozacee. Este foarte important să te speli pe față dimineața și seara pentru a îndepărta orice urmă de ulei, machiaj sau mizerie care altfel ți-ar putea irita pielea. Folosește un gel de curățare blând, fără ingrediente iritante, și apă călâie, în niciun caz fierbinte. Ai grijă să îndepărtezi orice urmă de gel de pe piele înainte de a o usca folosind mișcări de tapotare, nu prin frecare.Continuă-ți rutina de îngrijire a tenului cu o cremă hidratantă. Hidratarea regulată ajută la menținerea barierei de protecție a pielii și la ameliorarea simptomelor. Este însă vital să te asiguri că folosești produse cosmetice sau dermatocosmetice special destinate îngrijirii tenului cu rozacee, care nu conțin ingrediente ce l-ar putea irita și mai tare.[1]Pielea afectată de rozacee este de obicei sensibilă la soare, iar expunerea prelungită poate agrava simptomele. De aceea, aplicarea unei creme cu factor de protecție solară (SPF) (chiar și în zilele în care soarele se ascunde în spatele norilor) este esențială pentru a preveni înrăutățirea simptomelor rozaceei. SPF-ul ajută la blocarea radiațiilor UV care pot deteriora pielea și poate reduce riscul de roșeață sau iritații.Ca în cazul oricărui alt produs ce urmează să fie aplicat pe tenul cu rozacee, este important să te asiguri că ingredientele pe care le conține nu îți vor irita pielea. Exemple de ingrediente „bune” sunt dioxidul de titan, oxidul de zinc sau siliconul. Evită produsele ce conțin parfum și încearcă să folosești doar creme cu SPF minim 30.[1]Este recomandat să aplici o cantitate generoasă de cremă, suficientă pentru a acoperi întreaga față și gâtul, cu aproximativ 15-30 de minute înainte de expunerea la soare. De asemenea, trebuie să reaplici crema la fiecare două ore sau mai des. În afara utilizării cremei de protecție solară, există și alte măsuri de protecție solară pe care le poți lua pentru a proteja pielea afectată de rozacee. De exemplu, poți purta pălării cu boruri largi, poți evita expunerea la soare în orele de vârf, când radiațiile UV sunt cele mai puternice, și poți alege să stai la umbră cât mai mult posibil.[3]Oricui îi place să-și răsfețe tenul cu un tratament facial din când în când. Unele dintre aceste tratamente pot fi însă prea agresive pentru pielea sensibilă și pot agrava simptomele rozaceei. Nu este vorba doar de proceduri precum peelingul chimic sau microdermabraziunea, ci și de tratamente faciale obișnuite, în cursul cărora nu sunt utilizate produsele sau tehnicile potrivite.[3]Pentru a determina ce tip de tratament facial este potrivit pentru tine, este recomandat să consulți un dermatolog care poate ține cont de nivelul de sensibilitate al pielii tale. Aceasta este o etapă crucială în îngrijirea pielii cu rozacee, deoarece fiecare persoană are nevoi individuale în ceea ce privește tratamentele și produsele cosmetice.Îngrijirea corectă a tenului este o componentă importantă a tratamentului rozaceei. Fie că vorbim despre curățarea tenului, de hidratarea acestuia, de protejarea acestuia împotriva razelor de soare ori de tratamente faciale, este foarte important să alegi întotdeauna produse potrivite, care nu-ți vor agresa pielea sensibilă. Dacă nu ești sigură care sunt acestea, nu ezita să apelezi la un dermatolog, care îți poate oferi recomandări personalizate și alte sfaturi utile privind îngrijirea tenului cu rozacee.Bibliografie: