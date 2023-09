Cum ne menținem articulațiile sănătoase în funcție de vârstă?

Ce relație ai cu articulațiile tale? Sunt de încredere sau a cam început să scârțâie treaba?

Sinoviale: articulațiile umărului, cotului, încheieturii mâinii, genunchiului, șoldului, gleznei;

Semi-mobile: articulațiile de la nivelul coloanei vertebrale

Fixe: articulațiile de la nivelul craniului, pelvisului.

Vârsta;

Accidentările (sportive sau nu);

Suprasolicitarea articulațiilor (ex. greutate prea mare ce trebuie susținută de articulațiile genunchilor, gleznelor);

Artrita (osteoartrita și artrita reumatoidă);

Diferite boli cronice precum osteoporoza, guta, lupusul, psoriazisul, etc.

Menținerea greutății - excesul de greutate supune articulațiile unui stres, în special articulațiile membrelor inferioare fiind afectate;

Întărirea musculaturii: mușchii ce ajută la susținerea articulațiilor trebuie menținuți în formă, nu trebuie lăsați să se atrofieze. În acest scop sunt recomandate exerciții cu greutăți, dar aveți în vedere creșterea treptată a kg folosite pentru întărirea musculaturii;

Practicarea exercițiilor fizice cu impact minim asupra articulațiilor cu regularitate. Exercițiile fizice au dublu efect benefic asupra articulațiilor: întăresc mușchii din jurul articulațiilor și îmbunătățesc fluxul de nutrienți către cartilaj. Printre sporturile care sunt recomandate, indiferent de vârstă, ca fiind eficiente pentru menținerea sănătății articulațiilor se numără: înotul, golful, ciclismul și nu în ultimul rând mersul pe jos în pas alert;

Renunțarea la fumat! Fumatul crește riscul apariției osteoporozei și a fracturilor osoase, a durerilor la nivelul coloanei vertebrale și de artrită reumatoidă. În cazul pacienților care au fost diagnosticați cu osteoartrită, fumatul poate crește intensitatea durerii;

Hidratarea corespunzătoare: aportul de apă contribuie la lubrifierea cartilajului și tendoanelor;

Adoptarea unui stil alimentar echilibrat și sănătos. Pentru menținerea unor articulații flexibile o perioadă cât mai lungă de timp sunt recomandate alimente ce conțin acizi grași Omega-3: pește, semințe de in, spanac, nuci, fructe (cireșe, portocale, avocado), ceai verde, ulei de măsline, broccoli, spanac, varză kale, sardine, somon, etc.

Adoptarea unei igiene a somnului. Este ideal să adormiți și să vă treziți la aceleași ore în fiecare zi. Înainte de somn cu minim o oră nu mai folosiți dispozitive cu lumină albastră (calculator, telefon, tabletă, etc.). Faceți ceva relaxant înainte de somn: citiți, beți un ceai călduț, etc;

Mențineți o postură corectă în timpul mersului, în timpul manevrării obiectelor grele și în timpul programului de lucru la birou;

Evitați pozițiile precum picior peste picior sau menținerea unei anumite poziții pentru o perioadă lungă de timp.

îmbunătățirea lubrifierii și flexibilității țesuturilor și articulațiilor rigide sau uzate;

încetinirea degenerării articulațiilor;

scăderea inflamației de la nivelul articulațiilor;

reducerea stresului articular declanșat în urma unor exerciții fizice sau în urma unor traumatisme la nivelul articulațiilor.

Până să ajungem la răspunsuri din categoria celor în care știți că va ploua în următoarea zi pentru că pe bunica o dor genunchii sau încheieturile mâinilor, haideți să vedem ce sunt articulațiile.Articulațiile sunt “seturi” de elemente: țesut fibros și sau cartilaj, ligamente, capsule, membrane, care au rolul de a ține împreună două sau mai multe oase. Corpul uman are aproximativ 360 de articulații care fac legăturile pentru cele 206 oase din care suntem formați. 86 din aceste articulații sunt numai la nivelul craniului plus 6 la nivelul gâtului. La fiecare membru superior avem câte 36 de articulații, iar la membrele inferioare câte 31 de articulații.Fără articulații mișcarea nu ar fi posibilă, ele fiind responsabile de flexibilitatea scheletului. În funcție de zona din schelet în care sunt localizate articulațiile sunt:Articulațiile sunt esențiale în efectuarea oricărei mișcări pe care vrem să o întreprindem. Fără articulații sistemul nostru locomotor ar fi imobil.Printre cauzele frecvente ce stau la baza apariției durerilor de articulații sunt:Articulațiile, odată cu procesul natural de îmbătrânire, se vor degrada, dar este important ca indiferent de vârstă să avem grijă să prevenim apariția acestor dureri.Cele mai la îndemână măsuri pe care le poate pune în aplicare orice persoană, sunt:Dacă faceți deja toate lucrurile de mai sus mai puteți veni în sprijinul articulațiilor și cu suplimente special gândite pentru sănătatea articulațiilor . Aportul de suplimente este recomandat să fie adus începând cu vârsta de 25- 30 ani. Pentru susținerea funcționării normale a articulațiilor se recomandă suplimentele pe bază de gucozamină și condroitină - compuși naturali care se găsesc în cartilaj - țesutul care amortizează șocul și presiunea exercitate asupra articulațiilor. Aportul suplimentar cu acești doi compuși contribuie la:Pentru ca administrarea suplimentelor să fie urmată de rezultate vizibile este indicat să alegeți produse recomandate de specialiști (medici, farmaciști, asistenți). Pentru menținerea articulațiilor în formă profesioniștii din domeniul medical recomandă ca produs cu rezultate dovedite la pacienți din diferite categorii de vârstă, activi fizic sau nu suplimentul GLC2000 GLC2000 este eficient prin compoziția complexă de 4 forme de glucozamină (Clorhidrat, Sulfat Sodic, Sulfat Potasic și N-Acetil D-Glucozamină) care se absorb pe rând asigurând astfel continuitatea substanței active de bază (glucozamina) în țesutul conjunctiv:clorhidratul de glucozamină se absoarbe 100% și are acțiune rapidă;sulfatul de glucozamină sodică și potasică se absorb la nivel secundar;N-Acetil D-Glucozamina este o formă pură de glucozamină care contribuie prin stabilitate.Cele 4 forme de glucozamină combinate cu condroitină și vitamina C duc la susținerea cartilajelor, țesutului conjunctiv, țesutului moale și a colagenului muscular.GLC2000 se diferențiază de alte produse din aceeași categorie prin compoziția unică și prin concentrațiile substanțelor active pe care le conține, având cele mai mari concentrații de glucozamină și condroitină de pe piață.În cazul persoanelor active fizic, GLC2000 contribuie la îmbunătățirea timpului de refacere post-antrenament. Cele 240 mg de vitamina C alături de glucozamină și condroitină sprijină regenerarea cartilajelor și încetinește procesul de degradare al articulațiilor.În urma administrării acestui supliment articulațiile sunt susținute în absorbția șocurilor și în cazul în care pacienții au nevoie, contribuie și la reducerea inflamației. GL2000 poate fi o soluție de suplimentare în cadrul unui stil de viață activ pe toate cele 3 paliere ale profilaxiei: primară, secundară și terțiară. Și aici ne gândim atât la sportivi, profesioniști și amatori, cât și la persoane sedentare (cel mai frecvent având și un anumit exces ponderal) care acuză (minim) cracmente la mobilizare, jenă dureroasă la efort fizic sau durere de intensități variabile la încărcarea articulară.Din punct de vedere al profilaxiei primare și secundare, GLC2000 ar trebui luat în considerare pe cure de 4 luni, repetate în funcție de nevoile specifice. Să nu uităm, pentru un efect optim, posologia care variază între 2 și 6 capsule/zi în funcție de greutatea persoanei respective.Dr. Alin PopescuMedic Primar Medicina SportivaCMO FR RugbySecretar General SroMSHigh Energy Concepts SRL