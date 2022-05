Cum să alegi o saltea cu memorie

Cauți cea mai bună saltea din spumă cu memorie pentru tine?

Ce este spuma cu memorie și cum funcționează

1. Fii atent la poziția de dormit!

2. Ai grijă pe ce pui salteaua!

3. Ia în calcul cum vei curăța salteaua!

4. Alege materiale hipoalergenice!

Schimbarea saltelei vechi poate deveni uneori o coșmar, mai ales că varietatea de produse de pe piață este extreme mare. Cu toate acestea, știi sigur că trebuie să faci acest pas, pentru a reuși să te odihnești corespunzător.Spuma cu memorie este un strat care îți susține corect corpul în timpul somnului și se adaptează la forma corpului tău, pentru ca tu să te poți odihni așa cum trebuie. Un strat adecvat de spumă cu memorie îți conferă confort indiferent de poziția în care dormi și te va face să simți că te cufunzi în așternuturi. Așadar, îți va oferi o experiență specială și vei simți că dormi într-un pat de lux.Spuma cu memorie este deopotrivă moale și durabilă și are o rezistență mare, ceea ce o face perfectă pentru saltele. Aceasta folosește căldura corpului tău pentru a se înmuia și a se plia pe fiecare denivelare sau curbură. Astfel îți va oferi atât căldura necesară, cât și sprijin.Straturile de spumă cu memorie pot fi mai groase sau mai subțiri și pot avea densități diferite. Este important să înțelegi că grosimea spumei cu memorie nu are legătură cu densitatea ei. Acesta este un avantaj și înseamnă că vei putea găsi salteaua potrivită în funcție de propriile gusturi. Iată câteva sfaturi de care să ții cont atunci când îți alegi salteaua!Dacă te trezești adesea cu dureri de spate, gât sau umeri, este posibil să dormi pe ocare nu ți se potrivește. În general, spuma cu memorie este o modalitate excelentă de a rezolva această problemă, însă trebuie să ai grijă să alegi și gradul de fermitate al saltelei, potrivit pentru stilul tău de dormit. Oamenii care dorm pe spate au nevoie de o saltea medie spre fermă, care să le susțină corect coloana vertebrală. Cei care dorm pe burtă au nevoie de o suprafață mult mai dură. La polul opus, persoanele care dorm pe o parte au nevoie de o saltea medie, care să nu le pună presiune pe șolduri și umeri. În acest caz, un strat mai gros de spumă cu memorie poate ajuta la un plus de confort și un somn ușor.Suportul de pat este extrem de important. Un sprijin potrivit și un cadru de pat corespunzător pentru osunt la fel de importante ca salteaua în sine. De exemplu, dacă așezi salteaua pe jos, nu te vei bucura de aceeași senzație, ca atunci când o pui pe o somieră. Ideal este să ceri și părerea producătorului care îți poate recomanda care este cel mai bun suport pentru saltea.O saltea din spumă cu memorie este o investiție relativ mare, astfel că este important să o tratezi cum se cuvine. De exemplu, trebuie să iei în calcul metodele de a curăța salteaua, pentru a te putea bucura de ea cât mai mult posibil. Verifică dacă salteaua are o husă detașabilă, care să îți permită să o igienizezi ori de câte ori ai nevoie. Doar în acest fel vei putea să scapi de pete, praf, acarieni sau pur și simplu mirosuri neplăcute date de transpirația din timpul nopții.Saltelele din straturi de spumă au de obicei proprietăți antimicrobiene. Totuși, unele saltele sunt mai eficiente decât altele atunci când vine vorba de a ține la distanță acarienii și factorii alergeni. Spuma cu memorie este mai rezistentă la acarieni și asigură de obicei un mediu curat, în care să te poți odihni corespunzător. În plus, dacă te confrunți cu alergii, poți opta pentru o husă specială, cu proprietăți antialergice. De asemenea, ai mare grijă atunci când îți alegi lenjeria de pat. Aceasta trebuie să fie confecționată din materiale care să țină microorganismelela distanță și să-ți ofere confortul necesar.În concluzie, atunci când prospectezi piața și analizezi ofertele, gândește-te la confortul propriu! Indiferent de cât de lăudat este un produs, trebuie să ții cont numai și numai de preferințele tale și de cât de importantă este odihna pentru tine. Așadar, dacă obișnuiești să dormi pe o parte, alege o saltea medie, care să îți ofere confortul necesar. Dacă dormi pe burtă, alege o saltea fermă, pentru a nu avea probleme cu spatele. De asemenea, fii foarte atent la materialele din care este confecționată salteaua, pentru că o vei păstra ani buni și trebuie să arate mereu ca nouă!