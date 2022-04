Cum știi dacă ai nevoie de o consultație pentru ochelari?

Când, în copilărie, descoperi că ai o problemă de vedere, ca urmare a unei consultații periodice, știi că trebuie să repeți examinarea vizuală la un anumit interval de timp. Cu toate acestea, dacă ai ajuns la vârsta maturității fără a avea nevoie de ochelari sau lentile de contact, riști să te încrezi în tine și să nu îți mai verifici vederea în fiecare an sau cel mult la interval de doi ani așa cum este indicat.

Vedere încețoșată de aproape sau de departe

Ai nevoie de mai multă lumină sau dimpotrivă

Oboseală vizuală

Merită să vizitezi locațiile EXPERTOPTIC

Cum știu dacă am nevoie de ochelari, atunci? Ideea de a aștepta să vezi rău nu este o opțiune bună, deoarece simptomele unei vederi afectate la adulți pot apărea atât de lent, încât nu observi cat de mult îți slăbește vederea până când nu ai dioptrii mari.Dureri de capLa fel pot apărea și amețeli, poți avea dureri de cap din cauza ochelarilor pe care îi porți sau din cauza lentilelor de contact. Atunci când există episoade recurente de cefalee, este recomandat întotdeauna să începi investigațiile medicale prin verificarea dacă există sau nu o problemă de acuitate vizuala.Când ai fost ultima oară la un consult? EXPERTOPTIC are 6 locații în țara unde poți beneficia de consult gratuit!Primele semne de vedere neclara trebuie sa te trimita direct la un consult. Nu amâna acest lucru, mai ales dacă ai peste 40 de ani, vârsta la care ochiul începe să aibă primele semne ale înaintării în vârstă.Intră pe www.expertoptic.ro și în secțiunea programari consultatii ochelari ai simplu pașii necesari.Când ai nevoie de ochelari și nu știi, nu este neobișnuit să observi modificări în percepția luminii. Spre exemplu, ți se pare că luminile din jur sunt slabe sau deranjante, iar astfel de situații sunt chiar și când te afli în locuri cu iluminare intensă. Dacă oricare dintre aceste lucruri ți se întâmplă, nu le ignora, deoarece este posibil să ai nevoie de ochelari sau să suferi de o boală oculară.Această devine din ce în ce mai frecvența atât în rândul copiilor, cât și al adulților, deoarece petrecem multe ore cu ochii în ecrane, de la telefoane la tablete sau laptopuri. Uneori facem asta din pură distracție, ulterior este vorba de mediul de lucru. Cert este că pe termen lung nu ne face bine. Aceste ecrane emit lumină cu componentă albastră ridicată, ceea ce în timp afectează sănătatea ochilor.Dacă oricare din aceste situații îți sunt cunoscute, nu mai amâna vizita la un cabinet de optică medicală.Cei de la expertoptic.ro sprijină publicul interesat în diagnosticarea corectă a dioptriilor, pentru a avea din nou o vedere clară.Nu trebuie să confunzi oboseală vizuală ocazională produsă de o circumstanță extraordinară cu o oboseală vizuală care tinde să reapară aproape zilnic, la sfârșitul zilei. Este posibil ca în cazul tău să nu fie vorba despre o problemă de acuitate vizuala, este posibil sa ai doar nevoie de ochelari de protecție pentru calculator. Nu vei ști până când nu vei merge la un consult.De asemenea, chiar dacă vederea este bună, începând cu vârsta de 40 de ani, este recomandat să mergem mai des la un control al ochilor. De la această vârstă, crește riscul de a suferi boli care compromit ireversibil vederea, deși, detectate la timp, acestea pot fi oprite sau corectate în marea majoritate a cazurilor.EXPERTOPTIC are 6 locații în țară unde poți găsi o gamă variată de ochelari de vedere. De aici poți comanda rame de ochelari de la branduri de renume, 100% originale. Vizitează pagina oficială pentru a descoperi mai multe informații.