Dr Wargha Enayati: Unde se pot interna pacienții care au nevoie de ingrijiri paliative?

70% dintre medicii de familie consideră că pacienții care au nevoie de îngrijiri paliative trebuie să ajungă într-un centru specializat

5,4% din nevoia de îngrijiri paliative poate fi acoperită în România

Enayati Hospital a adus pe piața din România conceptul de îngrijire integrată cu accent pe alinarea suferinței pacientului și familiei: Tratăm pacientul, nu boala și punem accent pe calitatea vieții!

Dr Oana Donea, șef secție Îngrijiri paliative Enayati Hospital: oferim suport familiei pacientului pentru a înțelege procesul și efectele tratamentului paliativ

șef secție Îngrijiri paliative Enayati Hospital: Pacienții aflați în stadiu avansat de boală au nevoie de condiții spitalicești cu linie de gardă permanentă, terapia durerii și îngrijire medicală specializată

Dr Wargha Enayati, medic cardiolog:

"Întrebarea oricărei persoane care are în grijă un om drag cu o boală fatală este: unde îl pot interna pentru a-i ușura lupta cu boala și a-i oferi confortul pe care îl merită? Experiența celor care sunt puși în situația asta este nu doar dramatică ci devine deja un factor de stres în plus care le impactează considerabil viața. De aceea, am pus la punct în cadrul Enayati Hospital, în primul Oraș Medical din România un departament complet de îngrijiri paliative, atât din punct de vedere al echipei pluridisciplinare medicale dar și a dotărilor medicale, tocmai pentru a putea oferi un răspuns familiilor care au nevoie de ajutor".

abordarea multidisciplinară a cazului (specialiști în chirugie, oncologie, cardiologie, radioterapie, boli infecțioase, neurologie),

managementul simptomelor (greață, vărsături, delir, halucinații, agitație, constipație, etc)

pacientii au la dispozitie linie de gardă asigurată de medici specialiști și primari,

asistență medicală 24/24 oferită de personal certificat

pentru monitorizarea parametrilor fiziologici

tratament suportiv post chimioterapie dar și pe durata ședințelor de radioterapie,

terapia durerii

evaluarea chirurgicală și imagistică de urgență

posibilitatea de internare în cadrul ATI, la nevoie.

dr Oana Donea, sef sectie Ingrijiri Paliative, Enayati Hospital:

Îngrijirile paliative sunt în continuare Cenușăreasa serviciilor medicale din România. În ciuda nevoii neacoperite, doar 5,4% la nivel național, și a opiniei generale a medicilor care intră primii în contact cu nevoia pacienților și aparținătorilor de îngrijire specializată pentru pacienții diagnosticați cu boli aflate în stadii avansate, a zecilor de planuri și planulețe puse la punct de autorități, situația este la fel de dramatica ca și până acum.Așa cum se știe, îngrijirile paliative combină intervenţii şi tratamente având ca scop îmbunătăţirea calităţii a vieţii pacienţilor şi familiilor acestora, pentru a face faţă problemelor asociate cu boala ameninţătoare de viaţă, prin prevenirea şi înlăturarea suferinţei, prin identificarea precoce, evaluarea corectă şi tratamentul durerii şi al altor probleme fizice, psiho-sociale şi spirituale fiind completate si de îngrijirile terminale care sunt acordate unui pacient atunci când nu mai este posibilă îmbunătăţirea prognozei fatale a stării de boală, precum şi îngrijirile acordate în apropierea decesului.În cadrul Enayati Hospital oferim serviciile de îngrijiri paliative ce pornesc de la 600 de lei pe zi și compensare de la CNAS.Serviciile pun accent pe:”Managementul stării terminale, evaluarea și suportul psihologic și spiritual vin sa completeze procedurile medicale absolut esentiale pentru pacientul aflat in acest moment al vietii. In cadrul Enayati Hospital oferim suport familiei pacientului pentru a înțelege procesul și efectele tratamentului paliativ, abordăm holistic nevoile pacientului (probleme fizice, sociale, psiho-emoţionale, spirituale). De asemenea, îngrijirea paliativă ajută familia pacientului să facă față mai ușor situației. Chiar dacă vestea că ai fost diagnosticat cu o boală care îţi poate ameninţa viaţa este greu de acceptat, specialiştii care te îngrijesc te vor ajuta să ai o atitudine pozitivă pe tot parcursul tratamentului şi să înţelegi că, de multe ori, diagnosticul nu înseamnă şi un verdict. Dacă lupţi alături de medicii tăi şi urmezi corect tratamentul, şansele de reuşită cresc simţitor şi felul în care te simţi fizic şi emoţional se va îmbunătăţi”. Dr Oana Donea este medic primar oncolog, cu supraspecializare în îngrijire paliativă.Rezidențiatul, în specialitatea Oncologie, l-a făcut la Institutul Oncologic din București, iar după ce a terminat, ca medic specialist, în 1995, a activat ca oncolog în cadrul spitalului de bolnavi cronici și geriatrie Sf. Luca. Ulterior, a decis să se dedice îngrijirilor paliative și după patru ani de muncă într-un ONG, a înființat Serviciul Mobil de Îngrijire Paliativă, care se ocupă de bolnavi de cancer în București si in jur.Din 2011, Dr. Oana Donea este membru al grupului de lucru pentru dezvoltarea îngrijirii paliative, în Europa al Asociației Europene de Îngrijire Paliativă. Enayati Medical City este un Oraș Medical cu suflet, primul ecosistem medical din România, bazat pe inovație și empatie. Un complex ce ridică standardele actuale prin integrarea armonioasă a două spitale din care unul este Enayati Hospital, împreună cu un centru rezidențial premium pentru seniori, Enayati Home, și o policlinica cu peste 60 de cabinete – Concierge Medical. Enayati Medical City se bazează pe parteneri medicali de elită pentru a oferi servicii medicale de top. Situați în nordul Bucureștiului pe strada Gh. Ionescu Sisesti nr 8A, orașul medical este fondat de dr Wargha Enayati – fondatorul primei rețele medicale private din România și al abonamentelor medicale. Telefon 021 9362