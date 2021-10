Echipamente profesionale care țin virușii și microbii la distanță!

Pentru că am intrat în sezonul toamnă-iarnă, trebuie să avem mai multă grijă de sănătatea și de imunitatea noastră, fiind o perioadă în care gripele și virozele sunt la ordinea zilei. De aceea, este important ca fiecare dintre noi să avem grija de igiena personală și să ne protejăm, pentru a fi în siguranță zilnic.

Mai mult decât atât, în această perioadă, este foarte important și pentru medici, asistente și întreg personalul sanitar să folosească echipamente de protecție corespunzătoare, mai ales dacă lucrează în contact direct cu pacienți bolnavi. Orice cabinet sau spital trebuie să dispună de un stoc de produse precum combinezoane protecție,din latex sau nitril,sau acoperitori cap. Aceste echipamente sunt instrumente foarte puternice de prevenție, care ajută la păstrarea igienei și au rolul de a ține la distanta virușii și bacteriile.Pentru protecția tuturor, orice persoana ce vine din exterior într-un mediu steril, precum un cabinet sau o sala de așteptare la spital, trebuie să folosească acoperitori pantofi, să poarte o mască medicala și unDaca lucrați în medii sterile, laboratoare, camere curate, chimice sau de urgenta, pericolele cu care vă puteți confrunta sunt susceptibile de a fi diverse și complicate. Deci, în cele mai multe cazuri, vă va fi eficient să aveți un sistem de protecție și control care să aibă la dispoziție huse de încălțăminte de unică folosință de la un dozator din zona de îmbrăcăminte, ori de cate ori sunt necesare. Husele pentru pantofi pe care le utilizați ar trebui să fie aprobate în conformitate cu regulile și procedurile de la locul de munca, dintre care una ar trebui să fie că acestea nu vor fi niciodată refolosite, deoarece acest lucru va creste pericolul de contaminare. În plus, este esențial ca acestea să fie eliminate în mod corespunzător și în conformitate cu un proces strict.Îmbrăcămintea de protecție medicală este esențială nu numai pentru a proteja profesioniștii din domeniul medical de agenții patogeni, ci și pentru a proteja pacienții de eventuale contaminări.Măștile chirurgicale, aparatele respiratorii, halatele, sorturile, mănușile și vizierele au devenit indispensabile.Pe lângă aceste echipamente, gama devine în completare și nu trebuie să lipsească din lista de achiziții a niciunui spital sau cabinet medical, de stat sau privat. În plus, combinezoanele de unică folosință sunt foarte versatile, deoarece pot fi utilizate în diferite situații, nu doar medicale, în care lucrătorii se expun în fiecare zi și sunt protejați în situații extreme, precum: lucrătorii de întreținere generala din anumite industrii, cum ar fi amenajarea spațiilor verzi, fabricile de otel, construcțiile, ingineria și pictorii sau lucrătorii care manipulează și pulverizează.În plus, la toate intrările se pot folosi covorașe dezinfectante, care funcționează ca o barieră de protecție împotriva virușilor și a microbilor, care pot fi aduși cu ușurință în interior pe încălțăminte. Fiind recomandate pentru o multitudine de zone medicale, industriale și zone din segmentul alimentar, covorașele profesionale dezinfectante asigură o igienizare profesionala a spațiilor si o curățenie de lungă durată. Indiferent de tipul de spațiu în care sunt folosite, covorașele profesionale dezinfectante răspund tuturor necesităților de curățenie și igienă, îmbinând astfel un design plăcut, cu utilitatea și calitatea.Pentru o protecție și o dezinfectare perfectă, alege să te informezi corect și să folosești soluțiile potrivite fiecărui spațiu, public sau privat.