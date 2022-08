Implanturile dentare, un business... stabil care raspunde unor nevoi stringente!

In trecut, cei mai multi dintre cei care vizitau cabinetele stomatologice o faceau pentru a-si trata cariile sau pentru extractia unui dinte. Aceste proceduri reprezentau doar rezolvari de moment, fara sa ofere mult confort sau certitudinea ca pe viitor nu vor aparea alte probleme.

Beneficiile tratamentului cu implanturi dentare

Pacienti diferiti, implanturi dentare personalizate

Astazi insa, clinicile de medicina dentara au tot mai multi pacienti care profita de progresul tehnologic si aleg sa se bucure de cel mai bun tratament posibil. Este vorba despre inserarea unor implanturi dentare , care aduce numeroase avantaje de natura functionala si estetica.Implantul este o piesa de forma unui mic surub, realizata din zirconiu, titan sau alt material 100% biocompatibil cu organismul uman. Ea inlocuieste cu succes radacina dintelui si apoi poate sa sustina o lucrare fixa definitiva.Toti cei care au ales aceasta solutie – recomandata in unanimitate de medicii stomatologi – se bucura de imbunatatirea aspectului fetei si de un zambet care creeaza o impresie foarte placuta. In paralel, scapa si de problemele pe care dintii lipsa le produceau atunci cand trebuia sa pronunte anumite sunete la rostirea carora participa si dintii. Toate aceste avantaje permit desfasurarea unei vieti sociale normale si un plus evident de incredere in sine, in orice context.Solutia moderna reprezentata de implanturi dentare se dovedeste excelenta si in ceea ce priveste mentinerea unei bune stari de sanatate. Sunt prevenite o serie de fenomene nedorite si care, in timp, ar putea provoca probleme suplimentare. Este vorba indeosebi despre retractia gingivala sau despre fenomenul nedorit al migratiei dentare.Datorita montarii unor suruburi din material rezistent, care fuzioneaza cu osul, devine posibila si montarea unor lucrari dentare fixe definitive, care arata si se comporta, din toate punctele de vedere, la fel ca dintii naturali. Avantajele, in comparatie cu vechile si inconfortabilele proteze mobile, sunt evidente.Cu noii dinti ficsi, nu mai exista nici restrictii alimentare. Indiferent daca felurile de mancare pe care le preferi sunt crocante sau lipicioase, fierbinti sau foarte reci, poti sa te bucuri de gust fara nici un fel de restrictii. Nici dintii si nici procesul de digestie nu vor avea de suferit!Nu toti pacientii sunt la fel, ci se confrunta cu probleme diferite, pentru care este normal sa fie disponibile mai multe tipuri de tratament. Intr-adevar, cabinetele stomatologice bine inzestrate permit gasirea solutiei potrivite, in functie de caracteristicile fiecarui caz.Varianta cea mai frecvent utilizata este cea a suruburilor plasate direct in os, recomandate pentru persoanele al caror os maxilar sau mandibular este intact si poate suporta o insertie.In schimb, pacientii afectati de resorbtie osoasa severa pot alege implanturi dentare zigomatice. Acestea au o lungime mai mare, care le permite sa strabata sinusurile, iar varful lor sa fie inserat in osul pometelui.Implanturile subperiostale, in schimb, sunt plasate direct sub gingie, dar deasupra osului maxilarului. Reprezinta o varianta demna de luat in considerare de persoanele care nu au suficient os natural si nu vor sa se supuna unei proceduri de marire osoasa.Astfel, indiferent de varsta sau de problema cu care se confrunta, fiecare pacient poate alege acele implanturi dentare care vor oferi cele mai bune rezultate, in cazul sau. Problema va fi rezolvata rapid, cu deplin profesionalism, iar efectele pozitive vor fi vizibile pe termen foarte lung!