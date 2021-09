MediHelp International lansează pachetul de asigurare cu acoperire locală

MediHelp International, unul dintre cei mai importanti furnizori de asigurari private de sanatate din Europa Centrala si de Est, lanseaza planul AZURE cu acoperire locala.

Pachetul de asigurare AZURE Local acopera serviciile medicale accesate pe teritoriul Romaniei pana la limita generala maxima de 250,000 EUR. Beneficiile planului local includ acoperirea cazurilor medicale in urgenta, in spitalizare, dar si in regim ambulator. MediHelp ofera clientilor posibilitatea alegerii spitalului sau a clinicii unde doresc sa se trateze, dar si a medicului. Acoperirea oferita de Planul AZURE Local include tratamentul pentru cancer, dar si serviciile de transplant, beneficii ce au in vedere tratarea conditiilor medicale ce pot pune viata in pericol."Ne dorim sa avem solutii care sa raspunda solicitarilor primite din partea persoanelor interesate de serviciile oferite de MediHelp International. Prin crearea planului AZURE Local ne-am dorit sa venim cu o alternativa pentru cei care isi doresc o asigurare de sanatate cu acoperire pe teritoriul Romaniei, deoarece din anumite motive acoperirea internationala nu este de interes. Astfel, ne bucuram ca, odata cu lansarea planului AZURE local, putem sa ne adaptam si sa oferim variante cat mai potrivite persoanelor interesate de asigurarea privata de sanatate oferita de MediHelp" - Alexandra Konrad - Unit Manager.MediHelp International analizeaza permanent nevoile si solicitarile clientilor, precum si tendintele din piata asigurarilor private de sanatate. Dorinta de a oferi solutii pentru clienti in functie de necesitatile acestora a dus la crearea planului local AZURE.Planul de asigurare privata de sanatate AZURE Local a fost realizat de MediHelp in colaborare cu AXA Partners, ce face parte din Grupul AXA, cu peste 70 de ani de experienta in asigurari, prezent in 57 de tari, cu aproximativ 108 milioane de clienti.