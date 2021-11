Metode simple si eficiente pentru intarirea sistemului imunitar

Rolul sistemului imunitar este de proteja oamenii de virusi si bacterii in mod constant. Cu toate acestea, fluctuatiile de temperatura, precum si aerul uscat din casa, de la sistemele de incalzire ii fac pe oameni mai susceptibili la raceli. Insa daca se iau masurile oportune de sustinere a sistemului imunitar acesta ar putea oferi o protectie generala mai buna.

Sustinerea sistemului imunitar

Nutritie adecvata pentru sistemul imunitar

Vitamina C - un scut pentru sistemul imunitar

fructe de aronia: 800 mg;

cirese dulci: 180 mg;

struguri negri: 165 mg;

fructe de padure: 30 mg.

Vitamina D - un hormon major al sistemului imunitar

Corpul uman detine multe bariere de protectie care il protejeaza de agentii patogeni. Stranutul, tusea, saliva, pielea, acidul din stomac si altele sunt obstacole care ingreuneaza patrunderea agentilor patogeni. Atunci cand aceste bariere sunt depasite, sistemul imunitar se implica in aparare. Ce trebuie facut pentru a intari sistemul imunitar?O dieta sanatoasa si echilibrata contribuie la functionarea optima a organismului. Sistemul imunitar beneficiaza, de asemenea, de furnizarea de nutrienti si atunci organismul are oportunitati mai bune de a se apara cu succes impotriva agentilor patogeni.Este recomandat ca oamenii sa consume cel putin 3 portii de legume si 2 portii de fructe in fiecare zi. Unele vitamine si minerale pot sustine in mod specific sistemul imunitar:Vitamina C este probabil cea mai cunoscuta vitamina atunci cand vine vorba de intarirea sistemului imunitar, mai ales in perioadele reci in care acesta este adesea atacat de diversi virusi si bacterii. Citricele sunt bogate in vitamina C, dar exista si legume, precum broccoli, varza de Bruxelles, care contin cantitati importante.De asemenea, un alt fruct care contine aceasta vitamina este aronia melanocarpa . Originara din America de Nord, aronia are culoarea fructelor violet, aproape spre negru – culoare care se datoreaza flavonoidelor. De fapt, cu cat fructul este mai inchis la culoare, cu atat este mai mare continutul de antociani.Continut de antocianidine (la 100 g) in diferite fructe:Datorita continutului bogat de nutrienti precum vitamina C, vitaminele B, vitamina K, minerale si oligoelemente, precum magneziu, calciu, fier, zinc si flavonoide, aronia a fost folosita la intarirea sistemului imunitar prin metode naturiste, mai intai de indieni si apoi in intreaga lume ca antioxidant si un mijloc de sustinere a rezistentei organismului.Fructele de aronia nu sunt deosebit de preferate pentru consumul direct, deoarece gustul lor este destul de acidulat. Se folosesc in schimb pentru a face sucuri, siropuri, ceaiuri, dulceturi si chiar vin - produse care sunt foarte benefice de consumat.Vitamina D nu se incadreaza in definitia clasica de „vitamine”, ci este un precursor al unui hormon pe care corpul uman il poate produce prin expunerea regulata la lumina soarelui. Totusi, aceasta productie este adesea insuficienta, mai ales in lunile de toamna si iarna, cand sistemul imunitar trebuie sa fie cel mai bine mobilizat. Vitamina D este prezenta in cantitati mai mari doar in unele alimente - sursele bune sunt: pestele de mare gras, carnea de vita, ouale, ciupercile, precum si avocado.