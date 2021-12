Ochelari sau lentile de contact: ce este mai indicat în caz de astigmatism?

Vezi neclar atât la depărtare, cât și de aproape sau observi forme distorsionate? Dacă după un control oftalmologic ești diagnosticat cu astigmatism, iată în ce cazuri ar trebui să porți ochelari și când ar fi mai bine să alegi lentile de contact pentru corectarea defectului de vedere.

Ce este astigmatismul

Care sunt cauzele și simptomele astigmatismului

Corecție sferică - este notată cu minus sau cu plus; cu cât numărul este mai mare, cu atât mai neclară este imaginea formată pe retină;

Corecție cilindrică - determină cât de puternică este deformarea;

Axa - reprezintă localizarea verticală, orizontală sau oblică a imperfecțiunii pe curbura corneei sau a cristalinului.

Metode de corecție pentru astigmatism

Ochelari cu lentile cilindrice

Lentile de contact torice

Operații

„Astigmatism.” Mayo Clinic, Mayo Foundation for Medical Education and Research, 5 Oct. 2021, www.mayoclinic.org/diseases-conditions/astigmatism/symptoms-causes/syc-20353835. Accesat în 2 decembrie 2021.

„Astigmatism: Causes, Symptoms, Diagnosis, and Treatment.” WebMD, WebMD, www.webmd.com/eye-health/astigmatism-eyes. Accesat în 2 decembrie 2021.

Boyd, Kierstan. „What Is Astigmatism?” American Academy of Ophthalmology, 1 Oct. 2021, www.aao.org/eye-health/diseases/what-is-astigmatism. Accesat în 2 decembrie 2021.

Această afecțiune oculară este determinată de curbura imperfectă a corneei sau a cristalinului, care sunt două medii transparente de la nivelul ochiului, prin care se refractă lumina. În cazul astigmatismului, imaginea se focalizează pe retină în mai multe puncte, ceea ce determină ca obiectele să apară cu un aspect diform și dublu.Consultă un medic oftalmolog pentru diagnostic și pentru tratamentul potrivit. În funcție de tipul de afecțiune, sunt eficienți atât ochelarii, cât și lentilele pentru corectarea astigmatismului Astigmatismul poate fi asociat cu miopia și hipermetropia, defecte ale ochiului ce cauzează vederea neclară fie la depărtare, fie la apropiere. Tipurile acestei afecțiuni se pot deosebi prin locurile în care se focalizează lumina refractată: miopic simplu sau compus, hipermetropic simplu sau compus și mixt - când sunt prezente ambele defecte de vedere.De exemplu, astigmatismul miopic simplu determină formarea unui punct pe retină și altul înaintea ei, în timp ce în astigmatismul hipermetropic simplu unul dintre puncte este tot pe retină, iar celălalt se focalizează pe un punct imaginar din spatele acesteia.De multe ori, astigmatismul are o componentă genetică, ereditară, însă poate apărea și în urma unor infecții ale ochiului, răni și operații. Persoanele cu această afecțiune pot avea vedere încețoșată sau distorsionată, oboseală și disconfort ocular, dureri de cap, dificultăți de adaptare la vederea pe timpul nopții, sensibilitate la lumină și forțarea (mijirea) ochilor.Acest defect de vedere poate apărea de la naștere sau pe parcursul vieții. Copiii cu cazuri de astigmatism în familie trebuie să meargă regulat la controale oftalmologice, deoarece s-ar putea să nu-și dea seama că suferă de această problemă.Medicul specialist efectuează diverse teste, precum topografia corneeană sau keratometria, pentru a determina prezența astigmatismului și măsurătorile caracteristice:De cele mai multe ori, medicul specialist recomandă purtarea de ochelari sau lentile de contact pentru a corecta astigmatismul, în funcție de asocierea cu alte afecțiuni și de tipul, respectiv gradul de curbură.Spre exemplu, persoanele cu afecțiunea keratocon pot avea o vedere mai clară în urma utilizării lentilelor de contact, decât în cazul în care ar face corecția cu ochelari. În schimb, când suferă de un astigmatism puternic, acestora le poate fi recomandat să poarte ochelari sau să recurgă la operație.Imperfecțiunea corneei sau a cristalinului este corectată cu lentile cilindrice, astfel încât lumina să se focalizeze corect pe retină. Cu cât este mai sever astigmatismul, cu atât mai lungă va fi perioada de adaptare. Astfel, crește treptat numărul de ore în care porți ochelarii, până te obișnuiești cu ei.Acest tip de lentile de contact sunt speciale pentru corectarea astigmatismului. În timp ce lentilele moi se învârt pe suprafața ochiului când clipești, cele torice revin de fiecare dată în aceeași poziție. Acest lucru determină ca zonele speciale de pe lentile să se potrivească defectelor de curbură de pe cornee sau cristalin și imaginea să fie mereu clară.În cazul astigmatismului grav, este recomandată operația cu laser. Astfel, corecția afecțiunii poate fi permanentă, însă pot apărea și complicații, precum infecții oculare și zgârierea corneei.Mergi la controale regulate la medicul specialist pentru a depista o eventuală afecțiune oculară și, dacă ești diagnosticat cu astigmatism, respectă tratamentele și metodele de corecție propuse de oftalmolog.Referințe: