Sucul de aronia de la Aronia Charlottenburg — o minune a naturii cu zeci de beneficii pentru sănătate

De la vedete si personalitati TV, pana la doctori si oameni gospodari, sucul de aronia din Charlottenburg a ajuns in casele a peste 20.000 de romani datorita proprietatilor sale de vindecare. Citeste in continuare si descopera toate beneficiile sale pentru corp si pentru minte.

Sucul de aronia de la Charlottenburg - un suc benefic impotriva a peste 100 de afectiuni

Vitamine: A, B, C, P, K si Q

Minerale: calciu, magneziu, potasiu, fier, zinc si mangan

Si antioxidanti: antocianine, flavonoide, acizi fenolici

Regleaza glicemia si previne aparitia diabetului. Aceste beneficii se datoreaza faptului ca aronia contine antocianine - pigmenti naturali care s-au dovedit utili in tratamentul diabetului zaharat. Apara si intareste sistemul imunitar. Vitaminele si mineralele din fructe ne ajuta corpul sa lupte cu virusurile, bacteriile si microbii care ne ameninta sanatatea. Ofera protectie impotriva racelilor si gripei. Acest efect benefic se datoreaza faptului ca fructele de aronia sunt bogate in acid elagic si miricetina - 2 micronutrienti care indeparteaza toxinele din corp si il protejeaza de moleculele periculoase cunoscute ca radicali liberi. Regleaza tensiunea si scade riscul de infarct, datorita continutului ridicat de potasiu prezent in fructe. Reduce chiar si riscul de cancer, pentru ca are o cantitate bogata de antioxidanti, care lupta cu radicalii liberi.

Un suc benefic atat pentru adulti, cat si pentru copii

Doza zilnica recomandata pentru a beneficia la maxim de proprietatile sucului

Poti consuma aronia si sub forma de capsule, pudra, fructe uscate sau gem

Peste 20.000 de romani beau sucul de aronia de la Aronia Charlottenburg

⭐⭐⭐⭐⭐

"Bem de cateva luni sucul de aronia si ne simtim plini de energie."

- Gheorghe



⭐⭐⭐⭐⭐

"In familia noastra de 6 luni nu lipseste sucul de aronia! Ne bucuram ca am gasit un suc asa pur si concentrat fara alte adaosuri! Multumim!"

- Cerasela



⭐⭐⭐⭐⭐

"Este un produs foarte bun, sanatos! Pe mine ma ajuta pe mai multe planuri: imi regleaza glicemia, imi intareste sistemul imunitar. Il iau din luna noiembrie 2020 fara intreruperi."

- Mirela



⭐⭐⭐⭐⭐

"Folosesc sucul de 8 luni, are un gust deosebit si ajuta mult la imunitate. Un produs excelent pe care il recomand!"

- Gabriela



⭐⭐⭐⭐⭐

"Am comandat sucul de aronia si as putea spune ca glicemia a inceput sa se normalizeze. Recomand cu incredere!"

- Diana



⭐⭐⭐⭐⭐

"Cel mai bun suc natural! Eu si familia mea il consumam cu o deosebita placere si ne simtim plini de energie! Recomand cu cea mai mare incredere! Multumesc ca existi Aronia!"

- Madalina

Introdu sucul de aronia in dieta ta zilnica

Bunicii nostri le spuneau Scorus Negru. Oamenii de stiinta le spun Aronia Melanocarpa.Indiferent de termen, ambele tabere se refera la acelasi lucru: fructe mici si rotunde, de un mov intens, care sunt studiate in lumea intreaga pentru proprietatile lor de vindecare:Noi le crestem cu drag si spor intr-un sat pitoresc aflat la 45 km de Timisoara: satul Charlottenburg, judetul Timis.Este singurul sat circular din toata tara, avand casele asezate intr-un cerc perfect, ca intr-o poveste.Aici cultivam fructele de aronia de mai bine de 7 ani, in cadrul unei plantatii certificate ecologic, cu 15 hectare roditoare.Le crestem cu rabdare & atentie si le prelucram intr-un suc 100% natural, cu zeci de proprietati pentru sanatate.Sucul nostru de aronia este renumit pentru doza sa bogata de:Este un suc 100% natural - fara aditivi, conservanti, zahar sau coloranti - fapt pentru care reusim sa pastram toate proprietatile de vindecare ale acestor fructe minune.Astfel, cu doar 100ml in fiecare zi, dupa mic dejun sau pranz, sucul de aronia:Vrei sa te bucuri de toate aceste beneficii?: )Fiind 100% natural si ecologic, sucul de aronia nu are contraindicatii sau efecte adverse.Doctorii ne asigura ca poate fi consumat fara griji atat de adulti, cat si de copiii cu varste de peste 1 an.Mineralele din suc le asigura micutilor un sistem imunitar puternic, iar cantitatea de fier previne anemia feripriva. (Cel mai intalnit tip de anemie la copii, cauzat de carenta de fier.)Astfel, sucul de aronia asigura sanatatea intregii familii, de la mic la mare.Doza recomandata de suc pentru adulti este 100ml in fiecare zi.Asta inseamna ca o cutie la 3L iti va ajunge o luna intreaga, timp in care sucul va avea grija de sanatatea ta.Totodata, iti recomandam sa-l consumi dupa ce mananci, fiind un suc natural si concentrat, produs strict din fructe de aronia.In cazul celor mici, recomandam sa incepi cu o doza de 20-30ml pe zi si sa cresti treptat cantitatea pana la 50ml.Astfel, vor avea timp sa se acomodeze cu el.Pe langa sucul natural, la Aronia Charlottenburg prelucram fructele de aronia si in capsule, pudra, fructe uscate si gem.Fructele si gemul sunt ingredientele secrete din multe retete delicioase - de la briose, cornulete si clatite, pana la smoothie-uri, cheesecake sau batoane de ovaz.Sunt mixul perfect intre pofta de dulce si o dieta sanatoasa, asigurand intregii familii un desert de nota 10.De altfel, poti amesteca 1 lingurita de pudra de aronia intr-o cana cu apa fierbinte si obtii un ceai aromat, care te incalzeste instant in sezonul rece.: )Esti gata sa incerci produsele naturale din fructe de aronia?Ne bucuram ca romanii pun sanatatea pe primul loc si aleg sucul natural de aronia in detrimentul celor carbogazoase.Avem clienti atat din tara, cat si de afara, care se bucura zilnic de toate proprietatile fructelor de aronia.Uite parerea lor despre suc:Dupa cum vezi, sucul de aronia este printre cele mai sanatoase bauturi pe care le poti consuma.Are grija atat de corp, cat si de minte, si este benefic la orice varsta.Daca vrei sa te bucuri de toate proprietatile sale de vindecare, trebuie doar sa bei 100ml in fiecare zi.Asta inseamna ca o singura cutie de suc la 3 litri iti va ajunge o luna intreaga, timp in care vei avea parte de doza necesara de vitamine, minerale si antioxidanti.Vrei sa incerci un suc pe cat de gustos, pe atat de sanatos?: )Iar daca preferi sa-l cumperi in persoana, te invitam sa-l achizitionezi din magazinele dm-drogerie markt aflate in orasul tau.Da-i o sansa si bucura-te de rezultate.: )