Sunt schimbările de personalitate ale vârstnicului semn de Alzheimer?

Boala Alzheimer este cea mai frecventa cauza a dementei. In cele mai multe cazuri, boala este diagnosticata la persoanele in varsta de 65 de ani si peste. Adesea, primele simptome ale bolii sunt confundate cu manifestari ale batranetii sau o reactie la stres. Pot aparea cu 8 ani inainte de diagnosticul "oficial".

Care sunt semnele periculoase care indica debutul Alzheimer?

Predementa

deteriorarea memoriei pe termen scurt: o persoana nu isi aminteste bine evenimentele care au avut loc cu o zi inainte, in timp ce faptele mai vechi sunt reproduse perfect;

probleme cu obtinerea de noi cunostinte si abilitati;

scaderea capacitatii de concentrare a muncii;

dificultate in reamintirea cuvintelor individuale care nu provoaca disconfort semnificativ in timpul unei conversatii;

incetineala generala a vorbirii;

usoara deteriorare a coordonarii miscarilor.

Dementa precoce

apraxie: o tulburare in efectuarea actiunilor secventiale, cum ar fi desfacerea si inchiderea nasturilor, cusutul, desenul etc.;

agnozie: recunoasterea afectata a obiectelor, poate fi vizuala, auditiva, olfactiva, gustativa sau sensibila (tactila), precum si totala;

tulburari de vorbire: scaderea ritmului sau, saracirea vocabularului, probleme cu exprimarea unor ganduri specifice.

Pacientul poate efectua cele mai simple activitati de autoingrijire, dar nu mai este capabil sa indeplineasca sarcini complexe.

Dementa moderata

agnozie si apraxie pronuntata;

parafazie: vorbirea devine lipsita de sens pentru ca persoana alege cuvintele gresite;

disgrafie si dislexie: pierderea abilitatilor de scris si de citit.

instabilitate emotionala;

agresivitate sau lacrimare;

refuzul de a accepta ajutor;

vagabondaj.

Dementa severa

vorbirea inceteaza sa mai fie coerenta, pacientul comunica in cuvinte separate sau fraze scurte;

se dezvolta o apatie puternica, transformandu-se uneori in agresivitate;

se pierde capacitatea de a efectua actiuni simple;

controlul asupra functiilor fiziologice dispare.

